Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Yediği konserve turşu hayatına mal oluyordu...50 gün yoğun bakımdan çıkamadı

Yediği konserve turşu hayatına mal oluyordu...50 gün yoğun bakımdan çıkamadı

Nisunar ve doktorlardan detay

Mide Bulantısı Gıda Zehirlenmesi Hastane Sigara Böreği Baş Dönmesi 

- Doktorun açıklamaları
- Nisanur’un konuşması
- Doktorlar ve Nisanur’dan detay
- Kutlamadan detay

( ERZURUM )- Yediği turşu yüzünden zehirlenen ve 50 gün boyunca solunum yolları felç olan Nisanur’a tedavisi ardından Hayata yeniden hoş geldin kutlaması yapıldı- Turşudan zehirlendi 50 gün sonra taburcu oldu ERZURUM

- Yediği turşu yüzünden zehirlenen ve 50 gün boyunca solunum yolları felç olan Nisanur’a tedavisi ardından Hayata yeniden hoş geldin kutlaması yapıldı. Ağustos ayında ailesi ile birlikte çok az yemiş olduğu konserve turşusunun ardından bir belirti ile karşılaşmayan ancak ertesi gün kendisinde baş dönmesi, mide bulantısı, gözlerinde bulanıklık, annesinde ise dil şişmesi gibi etkiler gördüklerinde hemen soluğu hastanede aldılar. Turşu zehirlenmesi sonucu, Ağrı’da yoğun bakıma kaldırıldıktan sonra, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Yaşar ailesinden 15 yaşındaki Nisanur Yaşar, hastaneye geldiğinde kurtulması imkansız bir durumdaydı. Nisanur’un bilincinin açık olmasına rağmen solunumu olmadığından dolayı Çocuk yoğun bakım doktorları tarafından çok ciddi bir süreç başlatıldı. ‘Çaşır turşusu hayatından ediyordu’ Evde yapmış oldukları Çaşır turşusunu yedikten sonra zehirlenen ve Konservelerde bulunan Botulismus antioksidanı nedeniyle komaya giren Nisanur, boynunda açılmış olan delikten ciddi solunum desteği aldı. Bir buçuk aydır hastanede kalan ve solunum yolları felç olan Nisanur’un solunum desteği ile hayata dönmesine sevinen hemşire ve doktorlar Hayata yeniden hoş geldin pastası ile kutlama yaptılar. Doktorlar ve hemşirelerle sevgi bağı kuran genç Nisanur, pasta jestine karşılık doktorlara kendi elleriyle patatesli sigara böreği sözü verdi. ‘Evde yapılan turşular hayati risk oluşturabilir’ Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk yoğun bakım sorumlusu, Dr. Nuri Alaçakır, “Ülkemizde çok ciddi yaşanan besin zehirlenmelerinin en ciddisini yaşadı Nisanur, bir kaç kaşık konserve sonrası hayati fonksiyonları riske girdi” dedi.
Dr. Adem Dursun ise “Ülkemizde evde yapılan konserve turşularda zehirlenmeler meydana gelebiliyor. Hijyen koşulları açısından çok dikkatli davranılması gerekiyor. Paslanmış kapakların kesinlikle kullanılmaması ve Konserve yapmadan önce kapların mutlaka çok iyi ısıtılması gerekiyor” dedi.
Okuluna gıda zehirlenmesinden dolayı başlayamayan ve taburcu olan Lise 2. Sınıf öğrencisi Nisanur Yaşar’ın şuanda ki tek dileği Doğubayazıt’tayken müdahale için geç kalınan Annesi Zinnet Yaşar’ın da kendisi gibi taburcu olması. Anne Zinnet Yaşar’ın ise hala yoğun bakımda tedavisine devam ediliyor.
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Isparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgiIsparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgi
Tavuk dönerdeki büyük tehlike!Tavuk dönerdeki büyük tehlike!
Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!
Uluslararası Gebelik, Doğum Ve Lohusalık KongresiUluslararası Gebelik, Doğum Ve Lohusalık Kongresi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı