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23 Şubat 2020 Pazar günü yayınlandı
Yatalak geldiği hastaneden yürüyerek çıktı

Yatalak geldiği hastaneden yürüyerek çıktı

23 yaşındaki kadın Huriye Dağ, hayata tutundu

Hastalık Damar Tıkanıklığı Tedavi Süreci Genç Kadın Baş Ağrısı 

-Hastadan detaylar
-Doktorlardan görüntüler
-Ropörtajlar
-Genel detaylar

( ŞANLIURFA - ÖZEL) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da sürekli baş ağrısı şikayeti ile gittiği hastanelerde bir türlü sağlığına kavuşamayan 3 çocuk annesi genç kadın, son olarak tavsiye üzerine başvurduğu Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde sağlığına kavuştu. Yatalak ve bilinci kapalı olarak hastaneye giriş yapan genç kadın, 15 günlük tedavi sonucunda yürüyerek taburcu oldu. Şanlıurfa’da sürekli baş ağrısı şikayeti ile birçok hastaneye başvuran 3 çocuk annesi hasta Huriye Dağ (23), bir türlü sağlığına kavuşamayarak yatağa mahkum oldu. Hasta Huriye Dağ, şikayetlerinin artması üzerine yakınları tarafından Harran Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada doktorlar tarafından filmi çekilen kadına beyin damarı tıkanıklığı teşhisi konuldu. Hastalığı tespit edilen kadına yakınlarının isteği üzerine anjiyo yapıldı. Yatalak ve bilinci kapalı olarak geldiği hastaneden 15 gün sonra sağlığına kavuşarak taburcu olan Dağ, emeği geçen doktorlara teşekkür etti. “15 günde sağlığına kavuştu" Beyin damarı tıkanıklığı hastalarında erken tanı ile tedavinin çok önemli olduğunu dile getiren Haran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Özlem Ethemoğlu, tedavi ile hastaların özürlü kalmasının da önüne geçildiğini vurguladı. Ethemoğlu, “Hastamız sürekli baş ağrısı şikayeti ile hastanemize yakınları tarafından getiriliyor. Baş ağrısından sonra görme bulanıklığı oluşuyor. Hasta hastanemize gelmeden önce diğer hastanelere başvuruyor. Yapılan mr filminde damar tıkanıklığı ve durumunun kötüye yönelmesinden dolayı tavsiye üzerine tarafımıza yönlendiriliyor. Beyin damarı hastalığı özellikle özürlülük bırakan ve erken dönemde tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Hemen hastamızda tedavi sürecine başladık. İlk 4,5 saate damardan uyguladığımız pıhtı ilaçları veriyoruz. 4,5 saati geçen hastalarda ise durumuna göre tedavi ediliyor. Bu hastamız 4,5 saatlik dönemi geçmişti. Hastamız anjiyoya alınarak, pıhtının alınması şeklinde uygulama yapılarak, çok ciddi faydalar gördü. Hastamız buraya geldiğinde yürüme bozukluğu çok belirgindi ama şuan yürüme dengesi normalle döndü. Ve hastamız yürüme vaziyetinde taburcu ediyoruz" ifadelerini kulandı. Sağlığına kavuşarak taburcu olan Huriye Dağ, emeği geçen tüm doktorlara teşekkür etti.
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