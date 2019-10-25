Yaşlı kadının kalp kapağı ameliyatsız onarıldı

-Dudu Uyan röportaj

-Doktorun hastayı muayene etmesi



( ADANA )- 73 yaşındaki Dudu Uyan’ın kasığından iğne ile girilip kalp kapakçığı onarıldı, 1 gün sonra taburcu edildi ADANA



- Adana’da 73 yaşındaki Dudu Uyan’ın, Mitral kapak yetmezliği rahatsızlığı Mitraclip yöntemiyle ameliyatsız tedavi edildi. Uyan sağlığına kavuşurken, “Operasyon çok güzel geçti. Şimdi sağlığıma kavuştum” dedi.

Dudu Uyan, 2013 yılında kalp sorunu nedeniyle bay pas ameliyatı oldu. 3 damarı değişen Uyan, ilerleyen yıllarda ise kalp kapakçığında sorun yaşadı ve sürekli hastaneye kaldırıldı. Geçen aylarda ise Uyan, Acıbadem Adana Hastanesi Kardiyoloji Bölümünde görevli Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Batur’a başvurdu. Batur, Uyan’a gerekli tetkikleri yaptıktan sonra mitral kapak yetmezliği teşhisi koydu. Ancak yaşlı kadın daha önceden kalp ameliyatı olduğu için Prof. Dr. Mustafa Kemal Batur, kalp kapakçığı onarımını mitraclip yöntemiyle yapmaya karar verdi. Adana ve çevre illerde daha hayata geçirilmemiş olan ileri teknoloji ürünü mitraclip yöntemiyle Uyan’ın kasığından iğne ile girilip kalp kapakçığı onarıldı ve 1 gün sonra taburcu edildi. “İğne deliğinden tamir” Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Batur, İHA muhabirine operasyona ilişkin bilgiler verdi. Hastanın yaşından dolayı en doğru yöntemi seçmek zorunda olduklarını ve açık cerrahi müdahale yapmadan mitraclip yöntemini tercih ettiklerini aktaran Batur, şunları kaydetti: “Önceden hastada nefes darlığı, tüm vücudunda şişlik gibi problemleri oluyor. Sık sık da hastamız yoğun bakımda yatmak zorunda kalıyordu. Kalp kapağını bir şekilde tamir etmek yada değiştirmek söz konusuydu. Bizde mitraclip yöntemiyle operasyon gerçekleştirdik. Küçük kıskaçlar ile kasıktan iğne deliğinden girerek o fonksiyon bozukluğu olan kalp kapağını tamir etmek mümkün olabiliyor. Daha önceden zaten ameliyat olmuş bir hasta kendisi. Göğsünün tekrar kesilmesi zorlu bir süreç. Bunun yerine bir iğne deliğinden tamir ediyoruz. Ertesi gün hemen taburcu ettik. Ameliyat olsaydı çok daha büyük bir riskle karşı karşıya kalacaktı hem de 2-3 ay evinden çıkamayacaktı. Dudu hanımı inşallah bu ay kızının yanına tatile göndereceğiz.” Dudu Uyan ise sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, “2013 senesinde ameliyat oldum 3 damar değişmişti. Bu kalp kapakçığı sorunu çıktı. Bütün iç organlarımı etkiledi. Tekrar hocama geldik ve bu operasyonu söyledi.



Bizde razı olduk. Operasyon çok güzel geçti. Bir şey hissetmedim hiç. Önceki çok ağır bir ameliyattı. Bunun bir zorluğu yok. Şimdi sağlığıma kavuştum” diye konuştu.





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