Yaralı askerleri çığdan kurtaran doktor, yaşadıklarını anlattı - BİTLİS İzle
- Bitlis Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezi Başhekimi Dr. M. Samet Akar ile röportajYaralı askerleri çığdan kurtaran doktor, yaşadıklarını anlattı - Bitlis 'in Hizan ilçesinde 21 Ocak'ta çığ düşmesi sonucu 5 askerin şehit olduğu, 14 askerin yaralandığı olayda, ekibiyle 12 saat dağda mahsur kalan Dr. Akar, yaşadıklarını anlattı - İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezi Başhekimi Dr. Akar: - "Çığ altından çıkardığımız şehitlerimizi ve kurtardığımız yaralı askerlerimizi helikoptere teslim ettik. Daha sonra kar yağışı ve elverişiz coğrafi koşullardan dolayı helikopter bizi almaya gelemedi. Yaklaşık 12 saat dağda tahliye noktasında UMKE çadırlarının kurulduğu bölgeye ulaşmaya çalıştık"BİTLİS (AA) - ŞENER TOKTAŞ - Bitlis 'in Hizan ilçesinde 5 askerin şehit olduğu, 14 askerin yaralandığı olayda, ekibiyle 12 saat dağda mahsur kalan ve Sağlık Bakanlığınca "yılın doktoru" seçilen İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezi Başhekimi Dr. M. Samet Akar, yaşadıklarını anlattı.Dr. Akar, AA muhabirine, 21 Ocak'ta yaşanan olayın kendilerine öğle saatlerinde bildirildiğini ve haberi alır almaz ekibini toplayarak bölgeye hareket ettiklerini söyledi.
Olay yerine ulaşmaya çalışırken diğer ekipleri de organize ederek çığ bölgesine gelmelerini sağladığını anlatan Akar, bu sırada zorlu doğa koşullarıyla da mücadele ettiklerini belirtti. - "Çığdan çıkardığımız askerlerimizi helikoptere teslim ettik"Bir süre sonra 27 kişilik ekibiyle çığ bölgesine ulaştıklarını, şehit 5 asker ile yaralanan 14 Mehmetçik'in helikopterle hastaneye ulaştırılmasını sağladıklarını dile getiren Akar, yaşadıklarını şöyle anlattı:"Olay yerine ulaştığımızda bizi askeri helikopterle çığın düştüğü dağa bıraktılar. Çığ altından çıkardığımız şehitlerimizi ve kurtardığımız yaralı askerlerimizi helikoptere teslim ettik. Daha sonra kar yağışı ve elverişiz coğrafi koşullardan dolayı helikopter bizi almaya gelemedi. Yaklaşık 12 saat boyunca dağda tahliye noktasında Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) çadırlarının kurulduğu bölgeye ulaşmaya çalıştık. 27 kişilik ekip o bölgeye ulaştık. Çok şükür hiçbirimizde bir sıkıntı olmadı. Güvenliğimiz için canlarını ortaya koyarak görev yapan şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifa diliyoruz." - "Benim için tarif edilemez bir gurur"Acil sağlık çalışanı ve İl Ambulans Servisi Başhekimi olarak başta kendisi ve tüm ekibinin, Bitlis halkına ve askerlere hizmet verdiğini ifade eden Akar, şartlar ne olursa olsun hızlı ve en kaliteli hizmeti vermeye hazır olduklarını vurguladı.Başhekimlik görevine yaklaşık 5 ay önce atandığını, bu sürede özverili çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Akar, şöyle devam etti:"Bundan dolayı İl Sağlık Müdürlüğümüz, ismimin de yer aldığı bir listeyi bakanlığımıza göndermiş. Değerlendirme sonucu bakanlığımız beni Bitlis 'te 'yılın doktoru' seçti. Ödülümü, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Ankara'da düzenlenen törende Sayın Sağlık Bakanımız Ahmet Demircan'ın elinden aldım. Yine Külliye'deki törene de katıldık. Sayın Cumhurbaşkanımız, buradaki konuşmasında adımı zikretti. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Bu benim için tarif edilemez bir gururdur. Yine beni Bitlis 'te yılın doktoru seçtikleri için İl Sağlık Müdürümüz Koray Okur'a ve Sağlık Bakanımıza teşekkür ediyorum." Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu'nun da mahsur kalan sağlıkçılara başarı belgesi verdiğini aktaran Akar, 7 gün 24 saat tüm zorluklara rağmen tüm ekipleriyle özverili şekilde çalışacaklarını vurguladı.