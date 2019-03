Yapılan yeni laboratuvar ile tahlil sonuçları artık cepte Haberi

-Labaratuvarda çalışan personelden detay

- Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan Kayseri Halk Sağlığı Laboratuvarı akıllı cep telefonu uygulaması ile vatandaşlar laboratuvar sonuçlarına daha kolay ulaşabilecek. Sistemden yararlanmak için öncelikle Kayseri Halk Sağlığı Laboratuvarının Android ve İOS işletim sistemleri için geliştirdiği tahlil sonuç görüntüleme uygulamasının akıllı cep telefonuna yüklenmesi gerekiyor. Ücretsiz ve reklamsız olan bu uygulama hastaların tahlil sonuçlarına istedikleri yerden anında ulaşabilmelerini sağlıyor. Hayata geçirilen bu uygulamada tahlil için başvuran her hastaya kendisi için özel üretilen barkod numaraları veriliyor. Hastalar kendilerine verilen bu barkod numarasını telefonlarına yükledikleri uygulamanın ara yüzüne T.C. kimlik numarası ile beraber girdikten sonra laboratuvar sonuçlarını anında görüntüleyebiliyor. Tahlil sonucu bekleyen hastaların iş gücü ve zaman kaybını ortadan kaldıran bu uygulama beğeni ve takdir toplamayı başardı. Kayseri Halk Sağlığı Laboratuvarı çalışmaları ve uygulama hakkında açıklamalarda bulunan Laboratuvar Sorumlusu Uzman Gıda Mühendisi Nafi Demirel; “Kayseri Halk Sağlığı Laboratuvarı olarak ilimizde bulunan Aile Hekimliği sistemi, ilçe entegre hastaneleri ve İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı birinci basamak diğer sağlık kuruluşlarının klinik laboratuvar hizmetlerini veriyoruz. Günlük ortalama 6.000 numune ve 40.000'ın üzerinde test çalışılan iş yoğunluğu bakımından Türkiye'deki benzer laboratuvarlar arasında açık ara önde bir laboratuvarız. Bu yoğunluğun vermiş olduğumuz hizmetin kalitesi ile ilgili olduğunu düşünüyoruz. Laboratuvarımızdan hizmet alan sağlık kuruluşlarında toplanan kan numuneleri laboratuvarımıza taşımalı sistemle ulaştırılıyor. Numuneler çalışılıp sonuçlar uzmanlarımızca onaylandıktan sonra tahlil sonuçları Aile Hekimliği programları ile Entegre çalışan otomasyon sistemimiz aracılığıyla Hekimlere ulaştırılıyor" diye konuştu.

Demirel, "Önceki sistemde hastalar tahlil sonuçlarına sadece tahlili isteyen Hekim üzerinden ulaşabiliyordu. Bu durumla ilgili gerek Aile Hekimlerinden gerekse hastalardan yoğun geri dönüşler oldu. Biz bu eksikliği gidermek adına tahlil sonuç görüntüleme ile alakalı iki farklı yöntem geliştirdik ve bu yöntemleri duyuru haline getirerek bu duyuruları hizmet verdiğimiz yaklaşık 80 sağlık kuruluşuna hastaların göreceği şekilde astık. Hastalar kendi tahlil sonuçlarına duyuruda yazılan adımları izleyerek laboratuvarımıza ait web sayfamızdan ya da android ve İos işletim sistemleri için ayrı ayrı geliştirdiğimiz uygulamaları duyurudaki Kare Kodları okutarak cep telefonlarına indirmek suretiyle diledikleri her yerden rahatlıkla ulaşabilmekteler. Geliştirilen bu uygulama ülkemizde birinci basamak laboratuvar hizmetlerinde ilk ve tek olan bir uygulamadır. Tüm hastalarımızda takdirini toplamıştır” dedi.

Kayseri Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli ise, “Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığına bağlı Halk Sağlığı Laboratuvarımızda kan sonuçlarını cep telefonundan izlenmesi için bir uygulama gerçekleştirildi.

Bu uygulama günlük ortalama 6000 civarı tetkikin yapıldığı 40000 parametrenin çalışıldığı bir laboratuvarın uygulaması. Bu uygulama ile halkımız T.C. kimlik numaraları ve barkod numaralarını girerek rahatlıkla kan sonuçlarını görebilecekler. Bunun güzel tarafı da Türkiye'de ilk defa halk sağlığı laboratuvarının kendine has bir uygulaması olması. Vatandaşlarımızın kişi güvenliğini de içine alan bu uygulama ile T.C. kimlik numarası ve barkod numarası girildikten sonra rahatlıkla sonuçlara ulaşılabilmesi. Barkod numarası olmadan dışarıdan kimse sonuçları göremeyecek. Uygulama için başta Halk Sağlığı Laboratuvar sorumlumuz Nafi Demirel olmak üzere tüm emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyor hepsini kutluyorum" dedi.

Benli, uygulamayı kullanan ve memnun olduğunu belirten hastalar ise öncesinde sonuçları sadece Aile Hekimine gelerek öğrenebildiklerini, şuan ise barkod numarasını kullanarak tahlil sonuçlarının evden, işten her yerden öğrenebildiklerini belirterek emeği geçenlere teşekkür ettiler.