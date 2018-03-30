Yanık ünitesi 7 kente hizmet sunuyor - VAN Haberi

- Hastaneden genel görüntü - Tedavi gören hastalar - SBÜ Başhekim Yardımcısı Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Çalı'nın konuşmasıYanık ünitesi 7 kente hizmet sunuyor - SBÜ Başhekim Yardımcısı Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Çalı: - "Ünitemizi açıldığı yıldan beri her yıl bir şeyler ekleyerek bölgenin umudu haline getirdik. Ünitemizde yılda ortalama 650 civarında hasta yatarak tedavi görüyor"VAN (AA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 14 yataklı yanık ünitesi, Ağrı, Şırnak, Hakkari, Batman, Siirt ve Muş başta olmak üzere bölgedeki il ve ilçelerdeki yüzlerce hastaya hizmet veriyor.Birçok insanın ölümüne veya sakat kalmasına sebep olan yanıklar için SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 10 yıl önce kurulan yanık ünitesi, bölgenin umudu haline dönüştü. Kurulduğu yıldan beri hizmet kalitesini her geçen gün arttıran ünite, hizmetleriyle adeta yanık merkezi gibi faaliyet yürütüyor.Hastane Başhekim Yardımcısı ve Yanık Ünitesi Sorumlusu Genel Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor İskan Çalı, AA muhabirine, yanık ünitesinin 10 yıl önce hizmete girdiğini, ilk yıllarda hasta sayısının çok az olduğunu ve bunun zamanla artış gösterdiğini söyledi.
Hastane Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Parlak'ın da desteği ile hizmet kalitesini her geçen gün arttırdıklarını aktaran Çalı, şunları kaydetti:"Ünitemizi açıldığı yıldan beri her yıl bir şeyler ekleyerek bölgenin umudu haline getirdik. Ünitemizde yılda ortalama 650 civarında hasta yatarak tedavi görüyor. Polikliniğimiz 24 saat esaslı çalışmakta ve günlük ortalama 30 - 50 arası hastaya hizmet vermekte. Bölgemizdeki her türlü yanık hastasını, cerrahi müdahaleler de dahil tedavi etmekteyiz."Bölgede kış aylarında soba ve sıcak su, yazın ise tandır yanıklarının arttığını belirten Çalı, bölgede "ölüm çukurları" olarak nitelendirilen tandır yanıklarına karşı hala çözüm bulunamadığını ifade etti. Ünitenin ilk yıllarında yüzde 25, 30 derecedeki yanık hastalarını bile il dışına sevk ettiğini anımsatan Çalı, şunları ifade etti:"İki yıldır bu sevk oranını neredeyse sıfıra indirdik. Bir yanık merkezinde yapılması gereken her türlü tedavi, yoğun bakım ve ameliyat hizmetini ünitemizde yapabiliyoruz. Hasta ölüm oranlarımız çok çok düşük. Geçen yıl boyunca yalnızca iki hastamızın yoğum bakım ünitemizde hayatını kaybetti. Yanık ünitemiz 7 il ve ortalama 3 milyona yakın nüfusa hitap etmekte. Çevre il ve ilçelerden sıkça hasta kabulü yapıyoruz. Bizde de çocuk hasta sayıları daha fazla. Hastalarımızın yüzde 80'ini çocuklar oluşturuyor ve en sık haşlanma yanıkları oluyor. Tandır yanıklarıyla da sıkça karşılaşıyoruz. Maalesef hastalara karşı yanlış bilinen tedavi yöntemleri var. Yanık alanına salça, yoğurt, diş macunu ve hatta bazen ayakkabı boyası sürenlerle karşılaşıyoruz. Ailelere ilk etapta yanan bölgeyi bol soğuk ile yıkamalarını ve daha sonra da en yakın sağlık merkezine gitmelerini öneriyoruz."