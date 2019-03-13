Yalçın Topçu: “Türkiye’de sağlık kuruluşları ve personeli dünyada marka oldu”

-Salondan detaylar

-Topçu'nun konuşması

-Vali Sezer'İn konuşması

-Yılın doktorlarına ödül



( KIRIKKALE ) KIRIKKALE



- 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Kırıkkale’deki programa katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, “Türkiye'miz Allah'a hamd olsun sağlık kuruluşları, sağlık personeli noktasında dünyada bir marka oldu. Birçok yerden ülkemize tedavi olmaya geliyorlar” dedi.

Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı program düzenlendi.

Program öncesinde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Milletvekilleri ve davetliler Dr. Fatma Sönmez tarafından hazırlanan “Yesevi Yolunda” 25. yıl Türkistan fotoğraf sergisindeki fotoğrafları incelemesinin ardından programın 2. Bölümünde yapılan konuşmalar ve yılın başarılı doktorlarına plaket takdimleriyle devam etti. Doktorların ve sağlık personellerinin 14 Mart Bayramını kutlayan Topçu, “Cumhurbaşkanımızın iktidarlarında da sağlık sektöründe, sağlık kuruluşlarında nerelerden nerelere geldiğimizi de çok iyi biliyorum” dedi.

Türkiye'nin sağlık sektöründe dünyada şu anda bir marka olduğunu kaydeden Topçu sözlerini şu şekilde tamamladı: “Türkiye'miz Allah'a hamd olsun sağlık kuruluşları, sağlık personeli noktasında dünyada bir marka oldu. Artık birçok yerden ülkemize tedavi olmaya geliyorlar. Hele bazı bölümler de ilerideyiz inşallah önümüzdeki yıllar siyasi istikrarımızın devam ettiği sürece bu kurumsallaşmamız daha mükemmel boyutlara ulaşır ve dünyanın bir numaralı sağlık konusunda marka haline geliriz inşallah” Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ise, “Bugün önemli bir vesileyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Hem Tıp Bayramını kutlama hem de Hoc Ahmet Yesevi hazretlerinin açmış olduğu yolu bir vesileyle Anadolu’ya taşıyan Başhekim Yardımcımızın önemli sergisini açılışı vesilesiyle bugün bir araya geldik. Tüm sağlık çalışanlarımızın başta doktorlarımız olmak üzere teker teker hepsinin Tıp Bayramını kutluyorum” diye konuştu.

(HA-

