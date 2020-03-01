Veteriner hekimler, yaralı hayvanlar için seferber oldu

-Bölgeye gelen veteriner hekimlerinden görüntü

-Hayvanlardan görüntü

-Hayvanların tedavi edilmesi

-Kırık ayakların sarılması

-Röportajlar

-Diğer detaylar



( VAN - ÖZEL)- Depremde yaralanan hayvanların yardımına koştular VAN



- Türk Veteriner Hekimleri Birliği Van Bölgesi Veteriner Hekimleri Odasına bağlı hekimler, Van’ın Başkale ilçesinde 10 kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce yapının yıkıldığı deprem bölgesinde yaralanan hayvanları tedavi etti. İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde Başkale ilçesinin Özpınar, Güvendik, Kaşkol, Gelenler ve Böğrüpek mahalleleri büyük hasar gördü. Depremin ilk gününde 9 kişi hayatını kaybederken, daha sonra yaralı Emirhan Acar'ın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 10'a yükselmişti. Depremin ilk gününden itibaren çöken ahırların altında kalan yaralı hayvanları tedavi etmek için bölgeye akın eden veteriner hekimler, bugün de bölgede bir dizi çalışma yürüttü. Bölgede gönüllü olarak çalışma yürüten 30 veteriner hekim, enkaz altında kalarak yaralanan hayvanları tedavi ederek, depremzedelerin yüzünü güldürdü. İHA muhabirine konuşan Oda Başkanı Prof. Dr. Lokman Aslan, Van bölgesinde çalışan veteriner hekimler olarak deprem olur olmaz vatandaşların yardımına koştuklarını belirtti.

Depremden bu yana hayvanların tedavisi ve kurtarılmasına yönelik bir takım çalışmalar yaptıklarını ifade eden Prof. Dr. Aslan, “Kriz masası talimatları doğrultusunda koordinasyonu sağlamaktayız. Bu kapsamda göçük altında kalarak telef olan hayvanlar çıkarıldı ve gömüldü. Bugüne özel olarak 30 veteriner hekimle deprem bölgesine geldik. Her bölgede 6 veteriner hekimimizi görevlendirdik” dedi.

“Depremzede vatandaşlarımızın yardımına koştuk” İran sınırının sıfır noktasındaki Kaşkol Mahallesi’nde küçükbaş hayvanlarda bir problem yokken, büyükbaş hayvanlarda bir takım sıkıntıların olduğunu ve bunların tedavisi için de ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini dile getiren Aslan, “Bu hayvanlar için gerekli danışmanlık ve tedavi hizmetini vermekteyiz. Van Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası olarak depremzede vatandaşlarımızın yardımına koştuk. Bölgede sorunlar atlatılmak üzere, her şey kontrol altına alınmış. Bu vesileyle Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne ve çalışan tüm görevli arkadaşlara teşekkür ederim” diye konuştu.

“Deprem çalışmaları veteriner hekimsiz olmaz” Depremde yaralanan hayvanlardan dolayı çalışmaların veteriner hekimsiz olamayacağına işaret eden Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Burada 6 bine yakın hayvanımız telef oldu. Geriye kalan hayvanlarımızı korumak için koordinasyon merkezlerinde bundan sonra veteriner hekim acil eylem planının belirlenmesi, müdahale ekipleri arasında yer alması çalışmalarını hızlandıracağız.” Meydana gelen depremde 9 küçükbaş, 2 büyükbaş hayvanı telef olan ve çok sayıda hayvanı ise yaralanan Cevat Sarıtaş isimli depremzede ise kendilerine yardımcı olan devlet yetkilileriyle ilk günden yardımlarına koşan veteriner hekimlerine teşekkür etti.



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