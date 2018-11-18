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18 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Vardiyalı çalışmak uyku bozukluğu nedeni İzle

Vardiyalı çalışmak uyku bozukluğu nedeni İzle

- Nergiz Hüseyinoğlu röportaj

Uykusuzluk İş Güvenliği Sağlıklı Beslenme Uyku Düzeni Vardiyalı Çalışma 

-- Muayeneden görüntüler

( KAYSERİ - ÖZEL) KAYSERİ

- Doç. Dr. Nergiz Hüseyinoğlu, vardiyalı çalışanlarının yüzde 80’inin uyku bozukluğu problemi yaşadığını söyledi.

Acıbadem Kayseri Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Nergiz Hüseyinoğlu, vardiyalı çalışmanın uyku bozukluklarına etkisine dair bilgi verdi. İnsanların biyolojik yapısı gereği günün ışıklı saatlerinde uyanık olduğunu, gece saatlerinde de uyuduğunu belirten Hüseyinoğlu, bu düzeni bozacak biçimde uzun vadelerde vardiyalı çalışmanın uyku bozukluğu başta olmak üzere işte verimliliği ve iş güvenliği problemlerine neden olduğunun altını çizdi. 40 yaş üzerindekiler vardiyalı çalışmaya daha zor adapte oluyor Gelişmiş ülkelerde yaşayan insanların yüzde 20’si vardiyalı çalıştığını, bu yüzde 20’lik dilimin de yüzde yüzde 80’inin uyku sorunları yaşadığını kaydeden Hüseyinoğlu, özellikle 40 yaş üzerindekilerin vardiyalı çalışmaya çok daha zor adapte olduğuna dikkat çekti. Vardiyadan önceki kısa uykular faydalı Uyku problemlerinin vardiyalı çalışmadan kaynaklanıp kaynaklanmadığını anlamak için uykusuzluğun kronik bir hal alması, en az bir ay düzenli uykusuzluk probleminin yaşanması ve hastaların bu şikayetleri başka hastalıklarla açıklamaması gerektiğini dile getiren Hüseyinoğlu, vardiyalı çalışanlara şu önerilerde bulundu: “Çalışanın vardiyaya gitmeden önce bir süre uyuması fayda sağlayabilir. Bu, bir iki saat olabileceği gibi bazen 40 dakika bile yeterlidir. Vardiya sırasında uyanık kalmak için kullanılan parlak ışık, vardiyanın bitimine bir-iki saat kala loş hale getirilip biyolojik döngü bu yolla uyarılabilir. Bütün bunlara rağmen vardiyadan sonra uykuya dalma problemi yaşanıyorsa, melatonin adı verilen ve uykuyu da regüle eden hormonu içeren tabletler kullanılabilir. Bunların dozlarının hekimler tarafından bireysel olarak ayarlanması gerekir. Yine doktor kontrolünde kısa süreli uyku ilaçları kullanılabilir. Hastalar uyku hijyeni konusunda bilgilendirilebilir. Bunun dışında bol sıvı tüketimi ve sağlıklı beslenme de uyku düzenine etki edecektir.” (SK)
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