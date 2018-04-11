Van'daki kanser hastaları artık başka illere gitmiyor
: - Hastanenin dışarıdan görüntüsü - Hasta muayenesinden görüntü - Tedavide kullanılan cihazlardan detay - Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Senar Güneş'in konuşması - Sıra bekleyen hastalar - Hasta yakını Gülmez'in konuşması - Van Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmet veren Radyasyon Onkolojisi Birimi sayesinde kentteki kanser hastaları, tedavi amaçlı başka illere gitmekten kurtulduVAN (AA) - Van Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Medikal Onkoloji Bölümü bünyesinde kurulan Radyasyon Onkoloji Birimi, bölgedeki kanser hastalarının umudu oldu.Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Senar Güneş, yaptığı açıklamada, Van ve çevre illerin radyasyon onkolojisi ihtiyacını iki yıl önce kurulan birimde karşıladıklarını söyledi.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde özellikle yemek borusu ve mide kanseri vakalarının sık görüldüğünü ifade eden Güneş, "Bu kanserlerin büyük çoğunluğunun ameliyat öncesi ve sonrası tedavi aşamalarını burada gerçekleştiriyoruz. İki yıllık süre içerisinde yaklaşık bin hastaya hizmet verdik." dedi. Kanser tanısı konulanlara cerrahi ameliyatı, kemoterapi ve radyoterapi olmak üzere üç aşamalı tedavi yöntemleri uyguladıklarını anlatan Güneş, son teknolojiyle donatılan hastaneyle hastaların başka illere gitmesine gerek kalmadığını dile getirdi.Güneş, Ankara ve İstanbul gibi hastanelerde uygulanan tedavi yöntemlerinin artık Van 'da da yapıldığını belirterek, şunları söyledi:"Burası kurulmadan önce hastalar şehir dışına gidiyordu. Özellikle yemek borusu ve mide kanseri hastalar 2 ay tedavi almakta. Hastalar şehir dışına gittikleri zaman sosyal, psikolojik ve maddi ciddi kayıplarla karşılaşmakta. Hastalar burada, yaşadığı şehirde olduğu zaman tedaviye uyum süreci artıyor. Çok özellikli vakalar dışında hastaların yüzde 99'unun tedavisi burada yapılabilmekte."Kanser hastası annesinin tedavisi için önceden sürekli Ankara'ya gittiklerini ifade eden hasta yakını Metin Gülmez, "Böyle bir hizmetin burada olması bizi çok memnun etti. Artık başka illere gitmeye gerek kalmadı. Çok iyi bir hizmet. Annem burada gördüğü tedaviyle sağlığına kavuştu. Allah devletimizden razı olsun." diye konuştu.