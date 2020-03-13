Uzmanlardan tuz uyarısı

-Yapılan muayyenden detay

-Doktorun çalışmasından detay

-Cegerğun Polat röportajı

-Genel ve detay görüntüler



( DİYARBAKIR )- Dr. Cegerğun Polat: "Sağlıklı yaşam için tuza dikkat" DİYARBAKIR



- Kardiyoloji Uzmanı Dr. Cegerğun Polat, Tuza Dikkat Haftası nedeniyle uyarılarda bulundu. Dr. Cegerğun Polat, normal koşullarda tuz miktarının 6 gram olduğunu, yapılan çalışmalarda ülkemizde bu tüketimin 18 gram olduğunu söyledi.



Memorial Diyarbakır Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Cegerğun Polat, ülke olarak günlük tuz tüketimimizin çok yüksek olduğunu söyledi.



Sağlıklı bir insanın normal koşullarda tüketmesi gereken tuz miktarının 6 gram olduğunu aktaran Dr. Polat, “Ama ülkemizde yapılan çalışmalarda bunun 18 gram olduğu biliniyor. Neredeyse normal tüketilmesi gerekenin 3 katı kadar tuz tüketiyoruz ve bunun bir bedeli oluyor. En önemli bedeli de bir takım hastalıkların tetiklenmesine zemin oluşturuyor. Özellikle hiper tansiyon, yüksek tansiyon hastalığı bununla bire bir ilişkili bir durum. Biz yüksek tansiyon hastalarının tedavisinde ilk basamak olarak yaşam şekli değişikliğini öneriyoruz. Bunun temelinde de tuz tüketiminin azaltılmasını söylüyoruz. Ama sadece hiper tansiyon değil, berberinde kalp yetmezliğinin kötüleşmesi, yine obezite, böbrek yetmezliği, bir takım kanserler, kemik erimesi gibi çok yaygın görülen hastalıkların nedenleri arasında ya da kökenlerinde aşırı tuz kullanımı olduğunu söyleyebiliriz. Peki, ne yapmamız gerekiyor. Beslenme şeklini değiştirmemiz gerekiyor. Bu temelde sabah kahvaltılıklar peynir, zeytin, tükettiğimiz ekmek neredeyse günlük tuz alımımızı yarısını ekmekte alıyoruz. Çünkü ülke olarak ortalama 400, 500 gram ekmek tüketiyoruz. Ve her 100 gramında 2,5 gram kadar tuz bulunuyor. Bu da önemli bir miktarı oluşturuyor. Başta ekmek tüketimini azaltmalıyız. Yemeklerimize aşırı tuz atmamalıyız. Sofrada da tuzu kullanmamalıyız. Bunlara dikkat edelim. Zaman içinde damak tadımızı zorlasa da 2-3 hafta içinde damak tadımız buna alışır. Daha tuzsuz, daha sağlıklı bir hayatı başarmış oluruz” dedi.





loading...