Uzmanından Şarbon uyarısı: “Tedavi edilmezse yüzde 10 vakada ölümle sonuçlanabiliyor” İzle

-doktorun masada oturmasından detay

-doktorun açıklamaları



( DENİZLİ ) DENİZLİ



- İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Dündar Güngör, Denizli'de son günlerde gündemde olan şarbon hastalığı ile ilgili olarak vatandaşları uyardı. Güngör, vatandaşların hastalığı basite almamalarını ve tüketilen hayvansal gıdalara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.



Denizli’de son günlerde sıkça konuşulan ve bazı ilçelerde görüldüğü iddia edilen şarbon hastalığına karşı Denizli Özel Cerrahi Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Dündar Güngör, hastalığın belirtileri, tüketilen etlerin nasıl olmaları gerektiği ve belirteler ortaya çıktıktan sonra yapılması gerekenler konusunda uyarılarda bulundu. Şarbon hastalığına yakalanan hastaların hastalık sonucu oluşa kızarıklıkları hafif böcek ısırıkları sandığını ve bu yüzden sağlık kurumlarına başvurmadığını belirten Güngör, “Şarbon hastalığı hayvanlardan bulaşan bir hastalıktır. Şarbon mikrobu, genellikle toprakta suda bulunan, 60 yıl boyunca yaşayabilen bir mikroptur. Bunlar hayvanlara enfekte ederler hayvanlara enfekte ettikten sonraki süreçte insanların bir şekilde temasıyla insanlara da bulaşır. Bunlar vakaya temas yoluyla geçtikleri için eğer kişi mikroplu yani şarbon hastalığına yakalanmış hayvanlarla cilt teması yaparsa 1 ile 3 gün arasında ciltte kabarık koyu renkli lezyon şeklinde ortaya çıkar ve hastalar bunu küçük kızarıklık şeklinde algıladıkları için böcek ısırığı sanırlar. Daha sonra siyah renkli ülseratif ağrısız lezyonlar oluşur. Bu deri şarbonudur, hasta bize genellikle bu aşamada gelir” dedi.

“Tedavi edilmezse yüzde 10 vakada ölümle sonuçlanabiliyor” Deri şarbonunun tedavi edilmediği takdirde yaklaşık yüzde 10 vakada ölümle sonuçlanabildiğini aktaran Güngör, “Bir de daha ağır olan akciğer şarbonu var. Akciğer şarbonu da bu mikropla enfekte olmuş hayvanların tüylerinden kıllarından akciğere solunum yoluyla giren basiller ile ortaya çıkar. Bu biraz daha ağır bir tablodur, bunun daha hızlı tedavi edilmesi lazım. Cilt şarbonunda kaşıntı kızarıklık gibi lezyonlar ortaya çıkar ama akciğer şarbonunda ateş, boğaz ağrısı, kanlı balgam nefes darlığı gibi şikayetler olur. Bir de sindirim sistemi şarbonu vardır. Sindirim sistemi şarbonunda enfekte etlerin yenilmesiyle ortaya çıkan bir şarbon şeklidir. Bunda da gastrointestinal sistem şikayetleri, şişkinlik, kabızlık, ishal, ateş gibi belirtiler ortaya çıkar” diye konuştu.

“Hemen sağlık kurumuna başvurulmalı” Hastalıklı et gören veya temas eden vatandaşların hemen sağlık kurumuna başvurmaları gerektiğini vurgulayan Güngör, “Şarbonun bulaşma şekli çok önemlidir. Vatandaşlarımızın bu konuda çok uyanık olmaları gerekiyor. Şarbonlu et yememek lazım, şarbonlu eti nasıl tanıyacaklar? Şarbonlu et genellikle kötü kokuludur, kesim yapılmış hayvanın deri kısmından akan kan çok koyu renklidir, ette kabarıklık eti bir böcek ısırmış gibi o bölgesinde koyu renkli kabarıklıklar olabilir. Bu şekilde etleri gördükleri, temas ettikleri zaman hemen sağlık kurumuna başvurmaları gerekir. Şarbon hastalığı ilk başlarda hastalıklı hayvanla temas ettikten 1 ile 3 gün içinde deri şarbonu ortaya çıkıyor, 1 ile 7 gün arasında sindirim sistemi ve akciğerler şarbonu ortaya çıkıyor. Şüpheli hayvanla temas ettiklerini düşündükleri anda mutlaka sağlık kurumuna başvurmaları lazım” dedi.

(Aİ-