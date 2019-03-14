Uzmanından ‘işitme kaybı’ için uyarılar

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( İZMİR ) İZMİR



- Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ataman Güneri, “Eğer çalışmayan bir iç kulak, ileri bir işitme kaybına neden olduysa ilk 2 yaş içerisinde tanıları kesinleştirilmeli, operasyonla uygulanan iç kulak implantlarının mutlaka takılması gerekir” dedi.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ataman Güneri, işitme kaybı ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi. İşitme kaybının doğuştan olabileceği gibi doğum sonrası erken dönemde de olabileceğini kaydeden Prof. Dr. Güneri, “Bunlar çok önemli evrelerdir. Eğer çalışmayan bir iç kulak, ileri bir işitme kaybına neden olduysa ilk 2 yaş içerisinde tanıları kesinleştirilmeli, operasyonla uygulanan iç kulak implantlarının mutlaka takılması gerekir. Konuşma oluştuktan sonradan gelişen pek çok neden de işitmeyi bozabilir. Orta kulak sağlığını bozan enfeksiyonlar, kronik orta kulak akıntıları, iltihabi olaylar, ses hijyeninin çok sağlıklı olmadığı, gürültülü ortamda oluşan ‘akustik travma’ dediğimiz işitme kayıpları, ya da yaşlılık dönemi işitme kayıpları toplumda en sık gördüğümüz işitme kayıplarıdır. Akustik travmada ve bazı yaşlılık işitme kayıplarında işitme cihazı maalesef çok yararlı olmuyor” diye konuştu.

“Her yaş döneminde olabilir” İşitme kayıplarının, kişinin ihtiyaç duyduğu oranda duyma ve algılama fonksiyonlarının görevlerinin yapılamadığı hallerde ortaya çıktığını belirten Özel Ege Sante Tıp Merkezinden Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ataman Güneri, “İşitme kayıpları, her yaş döneminde değişik gelişim bozuklukları ya da sonradan gelişen hastalıkların oluşturduğu bir fonksiyonel eksikliktir. İşitme kayıplarının nedeni, dış kulak kanalı, orta kulak, iç kulak ya da daha üstteki işitme yolları olabilir. O nedenle işitme kaybını yapan nedenin ortaya konması, bu nedenin oluşturduğu işitme kaybı miktarının belirlenmesi, hepsinden önemlisi bu problemin, kişinin duyduğunu anlama yeteneğini ne ölçüde değiştirdiğinin belirlenmesi ve buna göre yol çizilmesi gerekir. Bu yol içerisinde cerrahi müdahaleler, işitme cihazları, protez cihazlar ya da operasyonla orta kulağa, iç kulağa veya beyin sapına implante edilebilen işitme sistemleri günümüzde mevcuttur” dedi.

“İşitme cihazının yararlı olması, iç kulak sağlığı ile ilgili” İşitme cihazının takılıp çıkarılabilen bir protez olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Güneri, “İşitme cihazının yararlı olması, iç kulak sağlığı ile ilgilidir. Eğer iç kulak sağlıklı ise, işitme kaybını yapan problem, sesin iletimini sağlayan dış kulak ya da orta kulak sorunundaysa anlama yeteneği çok fazla bozulmayacağı için işitme eksikliğini cihaz karşılayacağı için kişi memnun kalacaktır. İşitme kaybının nedeni iç kulak ya da işitme siniri kaynaklı ise iç kulak hasarları, algılamayı da bozacağı için işitme cihazı memnuniyeti giderek azalacaktır” ifadelerini kullandı.

