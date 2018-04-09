Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Uzman Diyetisyen Esra Çelakıl: “Bağırsak bakterileri eş seçimde etkili”

Uzman Diyetisyen Esra Çelakıl: “Bağırsak bakterileri eş seçimde etkili”

Esra Çelakıl açıklaması

Diyabet 

-Çelakıl'ın ofisinden detaylar

( EDİRNE ) EDİRNE

- Uzman Diyetisyen Esra Çelakıl, insan bağırsağındaki yararlı ve zararlı bakterilerin eş seçimde etkili olduğu söyledi.

Uzman Diyetisyen Esra Çelakıl, İHA'ya yaptığı açıklamada, insan bağırsağındaki yararlı ve zararlı bakterilerin eş seçimde etkili olduğu anlattı. Çelakıl, bağırsakların insan sağlığında bir çok etkisinin olduğunu belirterek, “Bağırsaklarımız son 5 yıldır, bilim dünyasının en popüler konularından bir tanesi. Bağırsaktaki bakterilerin yararlı ve zararlı bakterilerin sayısının insanların eş seçimde bile etkili olduğu söyleniyor. İnce bağırsakta hangi bakterinin yoğun olduğu bizim mutluluğumuzu da belirliyor. Yüzde 95 oranında mutluluk hormonu bağırsaklarımızda salgılanıyor. Eğer bağırsak florası bozulursa inisülün direnci, diyabet gibi bir çok sağlık problemi beraberinde gelebiliyor” dedi.
"Ani stres durumlarında bağırsak florası hızla bozuluyor" Bağırsak ile stresin arasında güçlü bir ilişki olduğunu ifade eden Çelakıl, “Stres bağırsak florasında net etkiye sahip. Beynimizle bağlantılı olan sinir bağırsaklarımızla bağlantılı. Ani stres durumlarında bağırsak florası hızla bozuluyor. Beraberinde bağırsakların bozulmasıyla birlikte sağlık" sorunları ortaya çıkıyor” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Isparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgiIsparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgi
Tavuk dönerdeki büyük tehlike!Tavuk dönerdeki büyük tehlike!
Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!
Uluslararası Gebelik, Doğum Ve Lohusalık KongresiUluslararası Gebelik, Doğum Ve Lohusalık Kongresi
Kadınların Tansiyonu Daha YüksekKadınların Tansiyonu Daha Yüksek
GATAnın İlk Sivil Hastaları Çiçeklerle KarşılandıGATAnın İlk Sivil Hastaları Çiçeklerle Karşılandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı