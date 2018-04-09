Uzman Diyetisyen Esra Çelakıl: “Bağırsak bakterileri eş seçimde etkili”

-Çelakıl'ın ofisinden detaylar



( EDİRNE ) EDİRNE



- Uzman Diyetisyen Esra Çelakıl, insan bağırsağındaki yararlı ve zararlı bakterilerin eş seçimde etkili olduğu söyledi.



Uzman Diyetisyen Esra Çelakıl, İHA'ya yaptığı açıklamada, insan bağırsağındaki yararlı ve zararlı bakterilerin eş seçimde etkili olduğu anlattı. Çelakıl, bağırsakların insan sağlığında bir çok etkisinin olduğunu belirterek, “Bağırsaklarımız son 5 yıldır, bilim dünyasının en popüler konularından bir tanesi. Bağırsaktaki bakterilerin yararlı ve zararlı bakterilerin sayısının insanların eş seçimde bile etkili olduğu söyleniyor. İnce bağırsakta hangi bakterinin yoğun olduğu bizim mutluluğumuzu da belirliyor. Yüzde 95 oranında mutluluk hormonu bağırsaklarımızda salgılanıyor. Eğer bağırsak florası bozulursa inisülün direnci, diyabet gibi bir çok sağlık problemi beraberinde gelebiliyor” dedi.

"Ani stres durumlarında bağırsak florası hızla bozuluyor" Bağırsak ile stresin arasında güçlü bir ilişki olduğunu ifade eden Çelakıl, “Stres bağırsak florasında net etkiye sahip. Beynimizle bağlantılı olan sinir bağırsaklarımızla bağlantılı. Ani stres durumlarında bağırsak florası hızla bozuluyor. Beraberinde bağırsakların bozulmasıyla birlikte sağlık" sorunları ortaya çıkıyor” diye konuştu.



