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( KONYA ) Uzm. Dr. Gönülalan: "Obeziteyi bir hastalık olarak kabul etmek zorundayız" KONYA



- Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanı Dr. Gülsüm Gönülalan, çocukluk yaş grubu bile olsa obezitenin beraberinde getirdiği sağlık sorunlarının olduğunu belirterek, "Çok erken yaşta tansiyon, kalp ve beklenmedik hastalıkların nedeni obezite olabiliyor. O yüzden mutlaka obeziteyi bir hastalık olarak görmek ve tedavi ettirmek gerekiyor” dedi.

Medicana Konya Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanı Dr. Gülsüm Gönülalan, obezitenin bir sağlık sorunu olduğunu ve ailelere büyük görevler düştüğünü söyledi.



Obezitenin vücuttaki aşırı miktarda yağ birikmesi olduğunu ifade eden Dr. Gönülalan, "Obezite önemli bir sağlık sorunudur. Obeziteyi bir hastalık olarak kabul etmek zorundayız. Özellikle günümüzün en önemli sağlık sorunlarından birisidir. Çocuklarda ve gençlerde obezite giderek artmaktadır ve önemli boyutlara ulaşmaktadır. O yüzden ülke olarak çocuklarımız ve gençlerimiz için gerekli önlemleri mutlaka almak zorundayız” diye konuştu.

Çocukların obezitesinin iştahlı, gürbüz, toraman gibi kelimelerle masumlaştırıldığını belirten Dr. Gönülalan, çok sevimli gelse de bunları bir hastalık olarak kabul etmek gerektiğini söyledi.



“Obeziteyi bir hastalık olarak görüp mutlaka bir hekime danışmak gerekiyor" Diğer hastalıklarda çocuklar için endişeleniliyorsa obezite için de endişelenilmesi gerektiğini kaydeden Dr. Gönülalan, “Obeziteyi bir hastalık olarak görüp mutlaka bir hekime danışmak gerekiyor. Çocukluk yaş grubu bile olsa obezitenin beraberinde getirdiği sağlık sorunları oluyor. Çok erken yaşta tansiyon, kalp ve beklenmedik hastalıkların nedeni obezite olabiliyor. O yüzden obeziteyi mutlaka bir hastalık olarak görmek ve obeziteyi tedavi ettirmek gerekiyor. Günümüzde sıklığı giderek artmakta, çığ gibi büyümektedir” şeklinde konuştu.

Teknolojinin gelişmesiyle çocukların ekran önünde daha çok vakit geçirdiğini aktaran Gönülalan, çocukların aktivitelerinin azaldığı için enerjilerini harcayamadığını ve fastfood yiyeceklerle gereksiz enerji aldıklarını belirtti.

“Çocukları hareketini artıracak spor aktivitelerine yönlendirmek gerekir" Çocuklarda ve gençlerde obezitede Avrupa’da 2. sırada olduğumuzu anlatan Gönülalan, rakamların çok ürkütücü olduğunu ve Türkiye ortalamasında yüzde 10’lara ulaşıldığını söyledi.



Çocukların ekran önünde vakitlerinin sınırlandırılması gerektiğini söyleyen Dr. Gönülalan, “Hareketini artıracak spor aktivitelerine yönlendirmek gerekir. Bir şeyi önüne koyarken mutlaka düşünmeliyiz, bu çocuğuma yarar mı diye. Bundan ne kadar besin alıyor, vücudunun gelişmesi için ne kadar önemli, fastfoodtan, kızartmalardan, çocuğa faydası olmayan şeylerden uzak tutmamız lazım. Hareket edelim, hareket ettirelim, obez olmayalım. Daha sağlıklı nesiller için hepimizin adım atması gerekir. Ailelere çok büyük iş düşüyor. Önce kendilerinin örnek olması gerekir. Çünkü çocukluk dönemindeki obezite ilerleyen dönemdeki obezite için de risk oluşturuyor. Çocukken obez olan birinin ilerleyen dönemlerde de obez olma riski taşıyor ve diğer hastalık riskleri de yüksek. O yüzden çocuklarımız obezite sınırında ve ya obezse bir hastalık olarak görmek ve mutlaka tedavisi için uğraşmak gerekir” dedi.





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