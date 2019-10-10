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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Uşak'ta 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' yürüyüşü Haberi

Uşak'ta 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' yürüyüşü Haberi

Uşak 'ta "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" yürüyüşü - Yürüyüşten ve katılımcılardan görüntüler - Uşak İl Sağlık Müdürü Dr. Sedat Kavas'ın konuşmaları Uşak 'ta "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" yürüyüşüUŞAK (AA) - Uşak 'ta "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" dolaysıyla yürüyüş düzenlendi.
Uşak Kanserle Savaş Derneği tarafından düzenlenen yürüyüş, Uşak Belediyesi önünden başlayıp,15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda sona erdi. Uşak İl Sağlık Müdürü Dr. Sedat Kavas, meme kanserinde erken teşhisin hayat kurtardığını belirtti.
Meme kanseri konusunda vatandaşların bilinçlenmesi için çalıştıklarını dile getiren Kavas, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.Konuşmaların ardından aşure dağıtıldı.

Meme Kanseri Erken Teşhis 

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