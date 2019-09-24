Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Ukrayna’dan geldi, şifayı Konya’da buldu

Ukrayna’dan geldi, şifayı Konya’da buldu

Kadının uçaktan indirilip ambulansa alınması

Yaşlı Kadın Özel Ambulans Ambulans Uçak En Yaşlı Kadın Hastane Yönetimi 

-Ambulansla hastaneye getirilmesi
-Hastaneden görüntü
-Yaşlı kadından görüntü
-Op. Dr. Cafer Ayata ile röportaj
-Fatme Murasova ile röportaj
-Genel ve detay

( KONYA )- Ukrayna’nın Kırım Yarımadasından gelen 84 yaşındaki Fatme Murasova, kalçasındaki kırığın başarılı şekilde ameliyat edilmesiyle sağlığına kavuştu KONYA

- Ukrayna’nın Kırım Yarımadasındaki Feodosya şehrinde ikamet ettiği evinde düşerek kalça kemiği kırılan Kırım Türkü 84 yaşındaki Fatme Murasova, uçakla getirildiği Konya Özel Büyükşehir Hastanesinde ameliyat edildi. Kırım Türklerinden 84 yaşındaki Fatme Murasova, iki yıl önce oğlunun işi dolayısıyla geldiği Konya’da, Özel Büyükşehir Hastanesinde Ortapedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Cafer Ayata tarafından her iki dizinden ameliyat edildi. Yapılan ameliyatla dizlerindeki şikayetinden kurtulan Murasova, geçtiğimiz hafta ise evinde düşmesi sonucu bu sefer kalça kemiğini kırdı. Yaşlı kadın, oğlunun, yaşadıkları şehirde ameliyat olması ısrarına rağmen tekrar Konya’ya gelerek Op. Dr. Ayata’nın kendisini ameliyat etmesini istedi. Bunun üzerine hastane yönetimiyle iletişime geçildi. Murasova, İstanbul’dan kiralanan ambulans uçakla Konya’ya getirildi.
Havaalanından alınarak Özel Büyükşehir Hastanesine getirilen yaşlı kadının, yapılan tetkiklerinin ardından başarılı bir operasyonla kalçasındaki kırık ameliyat edildi. Hastanın durumu hakkında bilgi veren Özel Büyükşehir Hastanesi Ortapedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Cafer Ayata, “Hasta iki yıl önce oğlunun ticari ilişkileri nedeniyle Konya’ya gelmişti. O zaman her iki dizinden ameliyat etmiştik. Çok uzak bir ülkede yaşadığı için kontrol edememiştik. Geçtiğimiz hafta şansız bir şekilde evinde düşmüş ve kalçasında kırık oluşmuş. Oğlu, Konya’daki iş arkadaşları vasıtasıyla bizi aradı. Kalçasının kırıldığını ve tekrar bize gelmek istediğini söyledi.

Hastanın böyle uzun bir yolculuğa çıkması zor bir durumdu. Orada ameliyat olabileceğini söyledik ama hastanın ısrarla bizde ameliyat olmak istediğini söylediler. Biz de gelirse seve seve tedavi ederiz dedik. Hasta İstanbul’dan özel ambulans uçak kiralayıp Konya’ya getirildi.
Biz de başarılı bir ameliyatla teyzemizi tedavi ettik” ifadelerini kullandı. Fatme Murasova da başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuşmasını sağlayan Op. Dr. Cafer Ayata’ya ve kendisiyle yakından ilgilenen hastane personeline teşekkür etti.
İlgili Foto Galeriler
Isparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgiIsparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgi
Tavuk dönerdeki büyük tehlike!Tavuk dönerdeki büyük tehlike!
Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!
Uluslararası Gebelik, Doğum Ve Lohusalık KongresiUluslararası Gebelik, Doğum Ve Lohusalık Kongresi
Kadınların Tansiyonu Daha YüksekKadınların Tansiyonu Daha Yüksek
GATAnın İlk Sivil Hastaları Çiçeklerle KarşılandıGATAnın İlk Sivil Hastaları Çiçeklerle Karşılandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı