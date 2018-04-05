UCLG-MEWA'dan kan bağışı kampanyası - İSTANBUL Haberi
- Kan bağışından detaylar - UCLG - MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman'ın açıklamaları - Türk Kızılayı Genel Başkan Yardımcısı Turunç'un açıklamalarıUCLG - MEWA'dan kan bağışı kampanyası - UCLG - MEWA Genel Sekreteri Duman: - "Türkiye'deki bütün yerel yönetimleri harekete geçirdik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine bir yazıyla bu durumu duyurduk. Çünkü Kızılay'ımız hem Türkiye'de hem de dünyanın her yerinde insanlık için çalışıyor" - Türk Kızılayı Genel Başkan Yardımcısı Turunç: - "Türkiye genelinde kan bağışında gerçekten iyi bir noktadayız. Kanın her zaman ihtiyaç olduğu algısı kamuoyunda oluştu. Burada bizim bağışçılar ayağına götüreceğimiz hizmetler önemli"İSTANBUL (AA) - Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG - MEWA) Genel Sekreteri Mehmet Duman, kan bağışı kampanyasına ilişkin, "Türkiye'deki bütün yerel yönetimleri harekete geçirdik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine bir yazıyla bu durumu duyurduk. Çünkü Kızılay'ımız hem Türkiye'de hem de dünyanın her yerinde insanlık için çalışıyor." dedi. Duman, Türk Kızılayı'yla Sultanahmet'te gerçekleştirdikleri kan bağışı kampanyasının başlangıç etkinliğine katıldı. Kampanyayı 7 Nisan Dünya Sağlık Günü kapsamında düzenlediklerini anlatan Duman, "Bugünde dünya çapında kutlamalar yapılıyor. Biz de kendi bölgemizde farkındalık oluşturmak amacıyla buradayız. Türkiye'deki bütün yerel yönetimleri harekete geçirdik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine bir yazıyla bu durumu duyurduk. Çünkü Kızılay'ımız hem Türkiye'de hem de dünyanın her yerinde insanlık için çalışıyor." diye konuştu. Mehmet Duman, vatandaşların kampanyaya ilgi gösterdiğini belirterek, bu sayede dünyaya açık bir mesaj verdiklerini söyledi.
Türk Kızılayı Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç ise kampanyaya gösterilen ilgiden memnun olduklarını dile getirerek, "Türkiye genelinde kan bağışında gerçekten iyi bir noktadayız. Kanın her zaman ihtiyaç olduğu algısı kamuoyunda oluştu. Burada bizim bağışçılar ayağına götüreceğimiz hizmetler önemli. Gerek sabit noktalar gerekse de gezici araçlarla ne kadar yakın olursak bu oranda bağışçı sayısı artıyor." diye konuştu. Turunç, Türkiye'nin kan ihtiyacının yüzde 88'inin Kızılay tarafından temin edildiğini aktararak, kan bağışı süreçlerinin çok güvenli şekilde yürütüldüğünü kaydetti. Sultanahmet gibi bir noktada bu kampanyanın düzenlenmesinin önemine işaret eden Turunç, "Bağışçılarımızın ötesinde binlerce, on binlerce turist de Türkiye'deki bu duyarlılığı görecek." dedi. Kan bağışında bulunanlara Türk Kızılayı ve UCLG - MEWA logolu sertifikalar verildi.