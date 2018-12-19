Uçak fobisi kalp krizini tetikliyor İzle

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( SİVAS -ÖZEL)- Kardiyoloji Uzmanı Dr. İsmail Erdoğu, uçak fobisinin kalp krizlerini tetikleyebileceğini belirtip, uçak korkusu olanlara, uçakla seyahat etmeleri konusunda ısrar etmemek gerektiğini belirtti.

SİVAS



- Kardiyoloji Uzmanı Dr. İsmail Erdoğu, uçak fobisinin kalp krizlerini tetikleyebileceğini belirtip, uçak korkusu olanlara, uçakla seyahat etmeleri konusunda ısrar etmemek gerektiğini belirtti.

Sivas Medicana Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. İsmail Erdoğu, kalp rahatsızlığı bulunanların ve uçak korkusu olanların farklı taşıtları tercih etmeleri gerektiğini belirtip, "Kış aylarında özellikle Anadolu'dan batıya yoğun bir yolcu göçü oluyor. Bu insanların birçoğu yaş grupları nedeniyle kalp hastalığı olan kişiler. Seyahatleri konusunda bizden bilgi alıyorlar, 'uçakla mı gitmeliyim yoksa otobüsle mi'? gitmeliyim diye. Uçak yolculukları aslında daha konforlu, daha kısa ve hastalarımıza önerdiğimiz seyahatler. Özellikle bacak damarlarında pıhtılaşma ve varis olanların uçakla gitmesi daha konforlu ve daha sağlıklıdır. Kendi araçları ile seyahat edecek kişilerin daha sık molalar vererek, bu molalarda insanlar yürüyerek egzersizler yaparak gitmelerini tavsiye ediyoruz. Bazı kişilerde uçak fobisi varsa eğer, uçakla seyahat etmesi konusunda ısrarımız olmuyor. Sağlıklı insanlarda bu fobileriyle beraber kalp krizi tetiklenebilir. Eğer kişi çok korkuyorsa sağlıklı bile olsa uçak ile seyahatleri konusunda bir ısrarımız olmuyor." dedi.

Erdoğu, son bir ayın içerisinde kalp pili takılmış kişilere uçak ile seyahatlerini tavsiye etmediklerini söyledi.



Erdoğu,"Ancak kişiler rahat ise bir ayı geçmiş bir kalp krizleri varsa, pillerinin takılmasının üzerinden bir ay geçmiş ve kontrollerini olmuşlar ise uçağa binmelerin de herhangi bir engel olmuyor. Uçaktan çok korktuğunu ifade eden insanlar, yükseklik korkusu olanlar, kalp krizini yeni geçirmiş özellikle bir ayın içerisindeki kişiler, bir ayın içerisinde pil takmış kişilerin uçak ile gitmesini tavsiye etmiyoruz. Bu kişilerin kendi araçları ile seyahat etmeleri daha uygun olur. Ama bu seyahatleri esnasında mutlaka ilaçlarını düzenli olarak kullanmaları gerekmektedir. Bacaklarında pıhtılaşma ve bacaklarında varis olan kişiler ise eğer seyahatlerinden önce kan sulandırıcı iğneler kullanarak güvenli bir şekilde seyahat edebilirler." şeklinde konuştu.



