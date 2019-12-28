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28 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Uçak ambulans 2 hasta için havalandı - KAYSERİ

Uçak ambulans 2 hasta için havalandı - KAYSERİ

- Ambulansın havalimanına girişinden görüntü - Uçak ambulanstan görüntü - Hastaların uçak ambulansa bindirilmesinden görüntü - Uçak ambulansın kalkışından görüntü - Dr. Mevlüde Ceran ile röportaj Kayseri 'de uçak ambulans 2 hasta için havalandıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de akciğer hastası ile kalp rahatsızlığı bulunan down sendromlu çocuk, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi. Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi gören ve solunum yolu rahatsızlığı bulunan 46 yaşındaki Figen Özdemir'in, akciğerine pıhtı atması nedeniyle İstanbul'a sevki kararlaştırıldı.Aynı hastanede yatan, doğuştan kalbinden rahatsız olan down sendromlu Kerim Kodalak'ın da kalbine pil takılması amacıyla İstanbul'a sevkine karar verildi.
İki hasta, Kayseri Şehir Hastanesi'nden ambulansla getirildikleri Kayseri Havalimanı'ndan ambulans uçakla İstanbul'a götürüldü. Kayseri Şehir Hastanesi'nde görevli Dr. Mevlüde Ceran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastaların uzun yola dayanamayacakları için bu şekilde nakledildiğini belirterek, ambulans uçağın bu tür hastalar için önemli olduğunu vurguladı.

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