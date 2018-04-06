TÜRKÖK'ün 3'üncü yaşında medyadan kan bağışı kampanyası

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( ANKARA )- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan:- "Medyamızın gösterdiği duyarlılık bize güç oluyor" ANKARA



- Başkentteki basın mensupları TÜRKÖK'ün 3'üncü kuruluş yıl dönümüne özel kan vererek gönüllü bağışçı oldu. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Medyamızın gösterdiği duyarlılık bize güç oluyor, umudumuzu arttırıyor" dedi.

İlik nakli bekleyen hastalara 3 yıldır umut olan TÜRKÖK, bugüne kadar 310 bin kök hücre bağışçısı kazandı ve 636 hastaya nakil işlemi gerçekleştirdi. TÜRKÖK Projesi'nin 3'üncü yıl dönümü kapsamında Başkent Ankara'da farkındalık amaçlı önemli bir program düzenlendi.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın katılımlarıyla ajans, televizyon, gazete ve çok sayıda medya kuruluşu muhabir, kameraman ve foto muhabirleri kan vererek TÜRKÖK Bankasına kayıt oldu. Projeyle ilgili duygu ve düşüncelerini dile getiren Demircan, "TÜRKÖK önemli olduğu kadar da başarılı olduğumuz bir proje. Bugün burada hem kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz hem de böyle bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Bu etkinliğe katılan ve katkı veren basın mensubu kardeşlerimizi alkışlıyorum. TÜRKÖK 2015 yılından bugüne hedeflerini iki kat arttırarak yoluna devam etti. Bizim hedefimiz 5 yılda 250 bin donördü, şuanda 350 bine ulaşmış bulunuyoruz, bunun gibi projelerin toplumdaki geniş kabulü de bizi ümitlendiyor. Medyamızın bu güçlü desteğinin milletimize insanımıza yarar sağlayacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Demircan, tüm basın mensuplarını birer birer tebrik ederek, sertifika takdim etti. İhlas Haber Ajansı muhabiri Yağmur Yıldız ve kameraman Emre Yüzügüldü de kan vererek gönüllü oldu.

