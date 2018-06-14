"Türkiye'ye silah çeken cezasını bulur" - SAMSUN - Atakum ilçesine bağlı Çakırlar Mahallesindeki köy konağında vatandaşlarla buluşma - Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın konuşması"Türkiye'ye silah çeken cezasını bulur" - Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: - "Türkiye 35 yıldır terörle uğraştı. Şimdi terörün içeride başlarını ezdik. Dışarıdan kuşatmaya kalkıştılar. Onun için Fırat Kalkanı Harekatı'nı yaptık. Onun için Zeytin Dalı Harekatı'nı yaptık. Onun için şimdi Kandil'e doğru gidiyoruz. Gideceğiz ve yuvalarında başlarını ezeceğiz. Türkiye'ye, bu koca devlete silah çeken cezasını bulur" - "Türkiye ilk çeyrekte 7,4 kalkındı. Döviz niye arttı? Adamlar sırf bu hükümeti tökezletmek, Recep Tayyip Erdoğan'ı engellemek için suni şekilde Türkiye'den döviz çıkışı yaptı, piyasayı bozmak için. Ama piyasamız sağlam, kamu maliyesi sağlam, bankacılık sistemi sağlam, hiç etkilenmedi"SAMSUN (AA) - Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Türkiye 35 yıldır terörle uğraştı. Şimdi terörün içeride başlarını ezdik. Dışarıdan kuşatmaya kalkıştılar. Onun için Fırat Kalkanı Harekatı'nı yaptık. Onun için Zeytin Dalı Harekatı'nı yaptık. Onun için şimdi Kandil'e doğru gidiyoruz. Gideceğiz ve yuvalarında başlarını ezeceğiz. Türkiye'ye, bu koca devlete silah çeken cezasını bulur." dedi. Bakan Demircan, Atakum ilçesine bağlı Çakırlar Mahallesindeki köy konağında vatandaşlarla buluştu.Burada konuşan Demircan, Türkiye'de 60 yıl içinde 6 tane darbe ve 6 tane de darbe girişimi olduğuna işaret etti.Darbelerin ülkeyi 10 yıl geri götürdüğüne dikkat çeken Bakan Demircan, "İster koalisyon ister tek başına hükumet olsun darbeler ülkeyi geri götürmüştür. Zorlaştırmıştır kalkınmayı. Son 16 yılda Türkiye bir istikrarlı hükumet dönemi yaşamıştır ama o da rahat bırakılmamıştır. Demek ki bizim sistemimiz sürekli darbe üretti, sürekli vesayet baskısı üretti, sürekli koalisyon ve krizler üretti. Bunlar da fatura olarak istediğimiz kalkınmayı yakalayamayarak çıktı karşımıza. İşte bu nedenle biz dedik ki, bu sistemi düzeltelim. Demokrasinin 3 modeli var. Biri parlamenter sistem, diğeri yarı başkanlık ve başkanlık sistemi var. Cumhurbaşkanlığı hükumet modelini MHP ile 2016'nın sonunda meclisten geçirdik. Milletimizi önüne getirdik ve milletimiz de 'evet' dedi. Bu istikrar getirecek, istikrar Türkiye'nin kalkınması güçlenmesi demektir. Türkiye güçlenmeye mecbur, Türkiye'nin bulunduğu coğrafya kolay bir coğrafya değil." ifadesini kullandı. - "Türkiye'ye bu koca devlete silah çeken cezasını bulur"Türkiye'nin 35 yıl terörle uğraştığına dikkat çeken Bakan Demircan, "Şimdi terörün içeride başlarını ezdik. Dışardan kuşatmaya kalkıştılar. Onun için Fırat Kalkanı Harekatını yaptık, onun için Zeytin Dalı Harekatını yaptık, onun için şimdi Kandile doğru gidiyoruz. Gideceğiz ve yuvalarında başlarını ezeceğiz. Türkiye'ye bu koca devlete silah çeken cezasını bulur. Bu artık buraya geldi. Bu nasıl bu hale geldi, Türkiye 16 yıl içinde istikrarı yakaladı da kalkınmasını 3 kat arttırdı, o sayede oldu. Eğer darbe girişimleri olmasaydı, Türkiye kalkınmasını 6 kat arttırdı." şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Haziran'da Samsun 'da miting yapacağını vurgulayan Bakan Demircan, "Meydanı öyle bir dolduralım ki, dostları sevindirelim, Türkiye'ye çelme takıp düşürmek isteyenleri de üzelim biraz." dedi. - "Suni şekilde Türkiye'den döviz çıkışı yaptılar. Piyasayı bozmak için ama piyasamız sağlam"Bakan Demircan, Türkiye'yi engellemek için her şeyi denediklerini ve demeye de devam ettiklerini kaydederek, şunları kaydetti. "Dövizi denediler. Türkiye geçen yıl yüzde 7,4 kalkındı. Şimdi de ilk çeyrek 7,4 kalkındı. Döviz niye arttı. Adamlar sırt bu hükumeti tökezletmek, Recep Tayyip Erdoğan'ı engellemek için suni bir şekilde Türkiye'den döviz çıkışı yaptılar. Piyasayı bozmak için, ama piyasamız sağlam. Kamu maliyesi sağlam, bankacılık sistemi sağlam, hiç etkilenmedi. Yola devam, baktık gördük nasıl, Türkiye yine kalkındı. Yüzde 7,5 ilk çeyrek kalkınma. O nedenle endişelenecek bir şey yok. Bunlar Türkiye'yi engellemek için atılmış adımlardır. Millet birliğini ve beraberliğini bozmadıkça, siyasi iradeyi parçalamadıkça, güçlü hükumet, güçlü meclis bunların hepsinin üstesinden gelir."