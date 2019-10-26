Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 41. Ulusal Kurultay Açılış Töreni

-Sait Bilgiç'in konuşması

-Osman Kaymak'ın konuşması

-Sühan Ayhan'ın konuşması

-Ödül detayı



( SAMSUN ) SAMSUN



- Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği (TPRECD) 41. Ulusal Kurultayı, Samsun’da OMÜ Tıp Fakültesi ev sahipliğinde başladı.

OMÜ Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı ev sahipliğinde İlkadım ilçesinde bir otelde gerçekleşen kurultay açılışı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Bu yılki toplantılarını Milli Mücadele'nin 100. yılı dolayısıyla Erzurum, Sivas, Amasya gibi şehirlerde gerçekleştiren, yılın en büyük etkinliği olan ulusal kurultay için de Samsun’u seçen TPRECD kurultayının açılışında konuşan Samsun Valisi Osman Kaymak, 19 Mayıs mücadelesinin 100. yılı olduğunu hatırlatarak, “Bu mücadele bitmedi, bitmiyor. Güçlü olmalıyız, her alanda. Bilimde sanayide, tıpta her alanda güçlü olmak durumundayız ve sağlık alanı da bunlardan birisi. O yüzden sağlık turizmi dünya da hızla gelişiyor. Samsun, Türkiye’de iddialı illerden birisi ve plastik cerrahi de bunun en çok öne çıktığı alanlardan birisi o yönüyle plastik cerrahi uzmanlarımızın ilimizde bu alanda tartışarak bilgilerini ve yenilikleri paylaşmaları çok anlamlı olacaktır” şeklinde konuştu.

Bilgiç:“Samsun kurtuluş meşalesini yakıldığı şehir” Türkiye Cumhuriyeti’nin kurtuluş meşalesinin yakıldığı şehrin Samsun olduğunu hatırlatan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, “Son iki yılda TUS’da Türkiye ikincisi, diş hekimliği mezunlarımızdan geçen yıl ve bu yıl Türkiye birincisi çıkmış bulunuyor. Kaymakamlık sınavında da kamu yönetimi öğrencimiz geçen yıl birinci oldu. Eğitim alanında gerçekten kendimize güveniyoruz. Ayrıca araştırma üniversitesi olarak gelişebilmek adına ciddi adımlar atmaktayız. İnşallah da gelecek yıllarda bu yönlerde başarılara imza atacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı. “Bütünleşme, iletişim, eğitim ve etik açıdan atacağımız adımlar var” Plastik cerrahi alanında Türkiye’de çok başarılı işler olduğunu belirten Bilgiç, “Siz bu kadar çok çalışırken hasta sayısını da artırdığınızı düşünüyorum ve en azından kendisini hasta hissedenlerin sayısının arttığını düşünüyorum. Çünkü o kadar güzel ve herkesin ben de mi yaptırsam acaba dediği örnekler sergileniyor. 70 yaşında birisi kendini 40 yaşında hissetmek için kapınızı çalmaya geliyor. Halbuki siz bunları yapıyor olmasanız kendi halinde yaşlılığa razı devam edecekken acaba bende de böyle bir değişiklik olsa mı diye kapınızın sıkça çalınmaya başlandığını görmekteyiz" şeklinde konuştu.

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Başkanı Sühan Ayhan, dernek yönetim kurulu olarak bütün işleri birlikte yaptıklarını ifade ederek, “Çok güzel bir iş bölümü var, herkes işini çok güzel yapıyor. Yeni yönetim olarak göreve geldikten sonra birçok sorunu kucağımızda bulduk. Hukuksal sorunlar, alan ihlalleri, sağlıkta reklam veya tanıtım sağlık turizmi ve eğitim simsarları, kamuda ve eğitim kurumlarında kan kaybı, sağlık çalışanlarına şiddet ve yine mesleki açıdan baktığınızda özellikle son iki yılda başımızı çok ağrıtan anaplastik larsel lenfoma gibi ölümle sonuçlanabilecek etkileri olan yağ enjeksiyonlarından dolayı çok ciddi baş ağrısı çektik. Bu tip sorunlarla baş edebilmek adına birtakım çözüm stratejileri oluşturduk. Bunların içinde bütünleşme, iletişim, eğitim ve etik açıdan atacağımız adımlar var” diyerek bunları detaylıca anlattı. Dört gün sürecek Vocavoice grubunun canlı konser verdiği kurultay açılışında birçok sunum ve ödül merasimi gerçekleştirildi.

Kurultayın açılış törenine Samsun Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mahmut Aydın’ın yanı sıra OMÜ Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Demir ile 500’ün üzerinde plastik cerrah katıldı.

7 kurs, 12 panel, 15 serbest bildiri oturumu, 3 poster oturumu, 24 deneyim aktarım sınıfı ve uzman asistan bildiri yarışması oturumu kurultayda yapılacak canlı uygulamalarla güncel gelişmeler de katılımcılara aktarılacak. Kurultay, dört gün boyunca gerçekleştirilecek kurs, panel ve oturumların ardından 30 Ekim Çarşamba günü kapanış oturumuyla sona erecek.



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