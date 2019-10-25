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25 Ekim 2019 Cuma günü yayınlandı
Türk Kızılayından, Tel Abyad'a mobil klinik - TEL ABYAD Video

Türk Kızılayından, Tel Abyad'a mobil klinik - TEL ABYAD Video

- Tel Abyad 'taki Mobil klinikten detay görüntüler - Hastalara muayene edilmesinden detaylarTEL ABYAD (AA) - Türk Kızılay, Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerden arındırılan Tel Abyad 'a günlük 500 hastaya hizmet verecek mobil kliniği hizmete soktu.Türk Kızılaydan yapılan yazılı açıklamada, terörden temizlenen Tel Abyad 'da ihtiyaç sahiplerine yönelik gıda, hijyen ve diğer yardım malzemelerini ulaştırmaya devam edilirken mobil kliniğin açıldığı belirtildi.Mobil klinikte dahiliye, radyoloji, çocuk hastalıkları ve laboratuvar hizmet birimleri bulunduğu ifade edilen açıklamada, 16 uzman hekimin hizmet vereceği mobil klinikle günlük 500 hastanın testleri ve tedavisinin yapılacağı vurgulandı.Açıklamada, Tel - Abyad Hastanesi bahçesinde hizmete giren mobil kliniğin ihtiyaca göre yerinin değiştirilebileceği bilgisi paylaşıldı.Teröristlerin zarar verdiği bölgenin tek hastanesinin onarım sürecinin yürütüldüğü de kaydedildi. Tel Abyad , 13 Ekim'de Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenmişti.

Hastalık Çocuk Hastalıkları Laboratuvar Yazılı Açıklama Teröristler 

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