Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk: “3 milyon obezitenin yüzde 60’ını çocuklar oluşturuyor”

-Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk ile röp.

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( ORDU -ÖZEL)- Ordu’da öğrencilere böbrek sağlığının korunması eğitimi verildi ORDU



- Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, Türkiye’de yaklaşık 3 milyon insanın, obezitenin hat safhasında olduğunu belirterek, bunun yüzde 60’ını çocukların oluşturduğunu söyledi.



Ordu Lisesinde öğrencilere ve öğretmenlere yönelik böbrek sağlığının korunması konusunda eğitim verildi.

Türk Böbrek Vakfı tarafından verilen ve şimdiye kadar 1 milyon öğrenciye ulaşılan eğitimler kapsamında, öğrenciler küçük yaştan sağlıklı beslenmeleri ve Türkiye’de 3 milyona ulaşan ileri derece obezite hastalarının sayısının düşmesi hedefleniyor.Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, eğitimler kapsamında yaklaşık 10 yıldan bu yana 23 ile gittiklerini söyledi.



Öğretmenlere de verilen eğitimler kapsamında daha geniş kitlelere ulaşmayı hedeflediklerini ifade eden Erk, “Türkiye’de 9 yıl içerisinde 1 milyon öğrenciye ulaşmış durumdayız. Önceden karma öğrenci gruplarına eğitim verirken, yapılan araştırmalara sonucunda 7-12 yaş grubunun en iyi kitle olduğunu ve aldıkları eğitimi yakın çevresine aktardığını gördük. Eğitimler sonucunda öğrencilere kitaplar veriliyor ve böbrek sağlığı nasıl korunur? Nasıl 3 beyaz düşmandan uzak kalınır? Bunları hedefliyoruz” dedi.

“3 milyon obezitenin yüzde 60’ını çocuklar oluşturuyor”Türkiye’de 82 milyonluk nüfusun yaklaşık 3 milyonunun obezitenin hat safhasında olduğunu aktaran Başkan Timur Erk, “3 milyonun ne yazık ki yaklaşık yüzde 60’ı çocuk yaşında ve daha da vahi olanı her yıl yüzde 8 artış kaydediyor. Bu yüzde 8’lik artış oranını yüzde 4’e indirmek için toplum olarak gayret göstermek zorundayız. Burada hedef kitlemizde özellikle anneler var. Annelerin de eğitimine geniş kampanyalar ile devam ediyoruz. Anneler eğer eski bir takım beslenme alışkanlıklarından vazgeçip çocuklara daha sağlıklı gıdalar verirler ve doğal ürünler tercih ederlerse, mümkün mertebe turfanda sebze ve meyve yemelerini sağlarlarsa, çok daha sağlıklı nesillere kavuşmuş olacağız” şeklinde konuştu.





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