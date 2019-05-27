Tüp bebekte PRP yöntemi ile gebelik başarısı artıyor Haberi

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( KAYSERİ )- Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Gökalp Öner: "PRP ile özellikle erken menopoza girmiş veya yumurtalık sayısı çok azalmış kadınlarda yumurta elde edilebileceği gösterilmiştir" KAYSERİ



- Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Gökalp Öner, PRP ile özellikle erken menopoza girmiş veya yumurtalık sayısı çok azalmış kadınlarda yumurta elde edilebileceğini söyledi.



Acıbadem Kayseri Hastanesi Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Gökalp Öner, son yıllarda gelişen kök hücre ve PRP yönteminde gelinen son noktayı anlattı. PRP'nin kadının rahim dokusunun yenilenmesini ve kalınlaşmasını sağlayarak tüp bebekte embriyonun rahme tutunmasını arttırdığını ifade eden Doç. Dr. Öner; "PRP tüp bebek tedavisinde kişinin işleme alınan kanından elde edilen trombosit bakımından zengin plazmanın tekrar kendisine verilmesiyle uygulanan tedavi yöntemidir. Zengin plazma özel bir cihaz tarafından elde edilir ve PRP yumurtalıklara veya rahme tüp bebekte kullanılan iğnelerle uygulanmaktadır. Tüp bebek tedavisinde başarıyı artırmaktadır. Özellikle rahim duvarı inceliğinde rahim duvarını kalınlaştırmak için veya yumurta kalitesinin artırılmasında kullanılmaktadır. Kadının rahim zarının daha önceden kürtaj ve enfeksiyonlara bağlı hasar görmesi ve yapışıklıklar varlığı durumunda rahim zarının kanlanması bozulur ve rahim zarı embriyoyu tutma fonksiyonunu yitirebilir. Bu tür bozukluklar tespit edildiğinde tedavi edilse bile rahim zarı çok hassas bir yapıda olduğu için eski fonksiyonunu yeniden kazanıp yeterince iyileşemeyebilir. Bununla birlikte aslında bilinen bir sorun olmadığı halde kadının rahim zarı yeterince kalınlaşamayabilir. Bu tür durumlarda uygulanan PRP kadının rahim dokusunun yenilenmesini ve kalınlaşmasını sağlayarak tüp bebekte embriyonun rahme tutunmasını arttırmaktadır. Bizde kendi kliniğimizde tüp bebek sırasında PRP uyguladığımız hastalarda rahim duvarının kalınlaştığını ve embriyonun tutunup gebelik elde etme oranlarımızın arttığını gördük ve bunu ilk kez Kayseri'de uygulamaya başladık" dedi.

PRP ile menopoza girmiş kadınlardan yumurta elde edilebildiğini aktaran Öner konuşmasını şöyle sürdürdü: "PRP ile özellikle erken menopoza girmiş veya yumurtalık sayısı çok azalmış kadınlarda yumurtayı canlandırdığı ve 3-4 ay içinde yeni yumurta elde edilebileceği gösterilmiştir. Bizde yumurta rezervi çok azalmış ve tüp bebekte yumurta elde edilemeyen hastalarımıza uygulamaktayız. Geçen ay 46 yaşında menopoza girmiş hastamıza uyguladığımız PRP yöntemi ile bu ay yumurta elde ettik ve tüp bebeğe başladık. Dünyada bu şekilde 19 gebelik bulunmaktadır Türkiyede ise ilk vaka olabilir. Yumurta sayısının az olduğu ve çocuk istemi ile başvuran kadınlarda yapılabilecek en son yöntem PRP olarak bildirilmiştir."

