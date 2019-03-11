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11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Tunus'ta 11 bebeğin ölümü protesto edildi

Tunus'ta 11 bebeğin ölümü protesto edildi



: - Hastaneden detaylar - Protestodan detaylar - Gösteriye katılan insan hakları aktivisti Hişam Maciri ile röportajTUNUS (AA) - Tunus 'ta bir devlet hastanesinde 11 bebeğin ölümü protesto edildi.Başkentte Habib Burgiba Caddesi'ndeki Belediye Tiyatrosu önünde düzenlenen protestoda göstericiler sorumluluğun tamamını devletin üstlenmesi gerektiğini dile getirdi.Hükümet karşıtı sloganlar atan göstericiler ellerinde "Hastanelerimiz evlatlarımız ve hayallerimizin mezarlığı oldu", "Kundaktaki bebekleri dahi öldürdüler", "Kartondan hastaneler" yazılı pankartlar taşıdı.Gösteriye katılan insan hakları aktivisti Hişam Maciri, " Tunus halkının basit insanlarından ihmale uğramış tabakanın emzikli bebeklerine yönelik işlenen bu felakete karşı olduğumuzu göstermek için burada toplandık" dedi.
"Sorun siyasi ya da parti sorunu değildir" diyen Maciri, Tunus halkının bu felakete karşı duyarsız tavırdan dolayı şaşkınlık içinde olduklarını dile getirdi. Tunus 'un başkentindeki er - Rabıta devlet hastanesinde son günlerde 11 bebeğin ölümü üzerine Başbakan Yusuf Şahid hastaneyi ziyaret etmiş, ölümlerin üzerine Sağlık Bakanı Abdurrauf eş - Şerif istifasını sunmuştu.Asliye Mahkemesi Başsavcılık Sözcüsü Süfyan es - Saliti, olayla ilgili soruşturma açıldığını duyurmuştu.

Protesto Devlet Hastanesi Başkent Felaket Avcılık 

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