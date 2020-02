Tramvaylar virüslere karşı her gün dezenfekte ediliyor İzle

-Gökhan Beler röportaj

( SAMSUN )- Tramvaylar tepeden tırnağa temizlenerek virüs ve mikroplardan arındırılıyor SAMSUN



- Samsun’da binlerce kişinin kullandığı tramvaylar virüslere karşı her gün dezenfekte ediliyor. Çin’den yayılan korona virüsü tehdidinin ardından ulaşım araçlarının temizliği daha da önem kazandı. Her gün 100 bini aşkın kişinin kullandığı Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ A.Ş.’ye bağlı tramvay ve otobüsler tepeden tırnağa temizlenerek virüs ve mikroplardan arındırılıyor. İnsana bir zararı olmayan malzemeler kullanılarak yapılan temizlikte her gece ekipler tarafından tramvayların içi, dışı, tutamakları ve koltukları, zemini, tavanı, camları görünen ve görünmeyen her nokta teker teker dezenfekte ediliyor. “Virüslere karşı tüm araçlarımızı dezenfekte ediyoruz” Tramvayda yapılan hummalı çalışmaları anlatan SAMULAŞ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Beler, “Günlük olarak seferi biten araçlarımızı ana depo sahamıza alıyoruz. Dış yıkamadan geçirildikten sonra sağlık konusunda bilinçlendirilmiş profesyonel ekibimizle günlük, haftalık ve aylık olarak detaylı temizliklerini yapıyoruz. Günlük temizliğimizin haricinde her gün düzenli olarak korona virüsüne karşı tüm araçlarımızı dezenfekte ediyoruz. Yaptığımız dezenfekte sadece görünen yüzeylerden ibaret değil. Klima ve havalandırma sistemlerinde bulunan bakteriler, görünmeyen mantarlara karşı da bir mücadele yürütüyoruz. Tüm dünyada kabul edilmiş, sağlık konusunda herhangi bir yan etkisi bulunmayan malzemeler kullanıyoruz" dedi.

“Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla araçlarımızı kullanabilir“ Günde toplu taşımada yaklaşık 100-150 bin yolcuya hitap ettiklerini anlatan Beler, "Toplu taşıma araçlarımız her gün bir kirlenmeye maruz kalıyor. Bu kirlenmeyi de en iyi şekilde temizleyebilmek için profesyonel ekibimizle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Samsunlu vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla tramvay ve otobüslerimizi kullanabilirler“ diye konuştu.





