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19 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
Trabzon Emniyet Müdürlüğünden görüntülü koronavirüs uyarısı - TRABZON

Trabzon Emniyet Müdürlüğünden görüntülü koronavirüs uyarısı - TRABZON

- Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nün vatandaşları yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) ile mücadele çalışmaları konusunda hazırladığı video Trabzon Emniyet Müdürlüğünden görüntülü koronavirüs uyarısıTRABZON (AA) - Trabzon Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) ile mücadele çalışmaları konusunda videoyla uyardı.İl Emniyet Müdürlüğü'nce kentle özdeşleşen Akyazı, Ayasofya Müzesi, Boztepe ve Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde çekilerek hazırlanan videoda, "Huzur ve güvenliğiniz için‬ bizler‬ görevdeyiz.‬ Koronavirüsle ‬mücadele ‬kapsamında yetkililerimizin açıkladığı‬ tedbirlere uyalım.‬ Zorunlu olmadıkça‬ evden çıkmayalım.‬ Yetkili mercilerimizin‬ açıklamaları haricindeki‬ paylaşımlara‬ itibar etmeyelim. Emniyettesiniz." mesajına yer verildi.
Konuyla ilgili konuşan Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Mecburiyeti olmayan hiçbir vatandaşımız tehdit ortadan kalkana kadar evinden çıkmamalıdır.' talimatları gereği vatandaşlarımızın yapabileceği her şeyi evlerinden yapmaları, dış dünya ile fiziki irtibatlarını asgariye indirmeleri konusunda Trabzon Emniyet Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızı bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetimizdir. Emniyettesiniz." ifadesini kullandı.

Koronavirüs Sofya 

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