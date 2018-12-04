TİKA'nın onardığı hastane Sancaklı annelere umut oldu - NOVİ PAZAR
- Hastaneden genel görüntüler - Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü Başkan Yardımcısı Sead Sacic'in açıklaması - Novi Pazar Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nde üçüncü kez doğum yapan Sabina Sinanovic'in açıklaması - İkinci bebeğini kucağına alan Jelena İsak'ın açıklaması - Novi Pazar Devlet Hastanesi Müdürü Meho Mahmutovic'in açıklaması - TİKA tarafından onarıldıktan sonra geçen yıl Emine Erdoğan tarafından hizmete açılan Novi Pazar Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü, bölgedeki annelerin yüzünü güldürdü - Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü Başkan Yardımcısı Sead Sacic: - "Sıkça yaşanan yenidoğan ölümleri ve benzer komplikasyonlarda büyük oranda azalma var. Bu da projenin ne kadar önemli olduğunun göstergelerinden biri"NOVİ PAZAR (AA) - MEDIN HALILOVIC - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) onarılan ve geçen yıl Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından hizmete açılan Novi Pazar Devlet Hastanesinin Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü bölgedeki annelerin umudu oldu.Sırbistan'daki Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehri olan Novi Pazar 'da 1954'te açılan ve yılda ortalama 300 bin hastaya hizmet veren hastanenin kadın hastalıkları ve doğum bölümünün TİKA tarafından onarılıp modern malzemelerle donatılmasıyla yenidoğan ölümlerinde büyük oranda azalma yaşandı.Yılda 2 bin 500'e yakın doğumun gerçekleştirildiği Novi Pazar 'da, yenidoğan ölümlerini engellemek amacıyla başlatılan proje kapsamında, bin 500 metrekarelik alan üzerine kurulu bölümün hasta odaları, ameliyathaneleri, doğumhaneleri, havalandırma sistemi ve asansörleri onarılmış, modern tıbbi cihaz ve mobilya desteğinde de bulunulmuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen yıl ekim ayında Sırbistan'a yaptığı ziyaret kapsamında açılan ve maliyeti 1 milyon 800 bin avro civarında olan proje, geçen süre içinde Sancaklı annelerin umudu oldu. - Yenidoğan ölümleri azaldı Novi Pazar Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü Başkan Yardımcısı Sead Sacic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölümde yaklaşık 70 kişilik bir ekibin çalıştığını belirterek, geçen bir yıl içinde alınan sonuçların, projenin ne kadar önemli ve başarılı olduğunu kanıtladığını vurguladı.TİKA, Dragica Nikolic Vakfı, Sırbistan Sağlık Bakanlığı ve Novi Pazar Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen proje sayesinde hastalara artık çok daha iyi şartlarda hizmet verdiklerini söyleyen Sacic, restorasyon sayesinde çalışanların da daha kaliteli bir iş ortamına sahip olduğunu ifade etti. Sacic, Sırbistan'da yıllık doğum sayısına bakıldığında 4. sırada yer aldıklarını aktararak, "Bölümümüzde sıkça yaşanan yenidoğan ölümleri ve benzer komplikasyonlarda büyük oranda azalma var. Bu da projenin ne kadar önemli olduğunun göstergelerinden biri." dedi. Civardaki diğer şehirlerden gelen hastalara da hizmet verdiklerini dile getiren Sacic, "Proje kapsamında bölümümüz modern tıbbi cihazlarla donatıldı. Onarımdan önce 50 yıllık ameliyat masalarını kullanıyorduk. Proje sayesinde herkesin memnun olacağı bir ortam oluşturmayı başardık." diye konuştu. - Anneler memnun Novi Pazar Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nde üçüncü kez doğum yapan Sabina Sinanovic, önceki doğumlarına kıyasla hastanenin artık muhteşem şartlara sahip olduğunu vurguladı.Bebeğine ve kendisine sunulan imkanlardan çok memnun olduğunu belirten Sinanovic, bölümün herhangi bir eksiği olmadığını ifade etti. İkinci bebeğini kucağına alan Jelena İsak da hastanedeki şartların mükemmel olduğuna dikkati çekerek, "Gerek hastane personeli gerek hijyen şartları, her şey mükemmel. Anne adaylarına ideal şartlara sahip bu hastaneyi tavsiye ediyorum." diye konuştu. Novi Pazar Devlet Hastanesi Müdürü Meho Mahmutovic ise bölgenin önemli sağlık merkezlerinden biri haline gelmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, Türkiye'nin desteğiyle daha nice projeler hayata geçirmek istediklerini söyledi.
Novi Pazar , 2017 verilerine göre Sırbistan'ın 169 belediyesi arasında doğum oranının en yüksek olduğu belediyeler arasında yer alıyor. 2017'de 2 bin 347 bebeğin dünyaya geldiği Novi Pazar , aynı zamanda yaş ortalaması bakımından da bölgenin en genç (33) nüfusuna sahip.