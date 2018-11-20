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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
TİKA'dan Sırbistan'a sağlık desteği - BELGRAD

TİKA'dan Sırbistan'a sağlık desteği - BELGRAD



: - TİKA tarafından sağlık desteği yapılan sağlık merkezinden detaylar - Başkent Belgrad 'daki Zvezdara Sağlık Merkezi'nin cerrahi birimine TİKA tarafından donanım desteğinde bulunulduBELGRAD (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Sırbistan'ın başkenti Belgrad 'daki Zvezdara Sağlık Merkezi'nin cerrahi birimine donanım desteğinde bulunuldu.Projenin tamamlanması dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç, TİKA'nın sağlık projeleriyle Sırbistan'a bugüne dek yaklaşık 3 milyon avro değerinde yardımda bulunduğunu belirterek, Türkiye'nin ve TİKA'nın bunu karşılık beklemeden yaptığını söyledi.

İki ülke arasındaki iş birliğinin önemli olduğunu vurgulayan Bilgiç, her alanda iş birliğine açık olduklarını ifade etti.
Sırbistan Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Berislav Vekic de iki ülkenin cumhurbaşkanları arasındaki iyi ilişkilerin her alanda iş birliğine olumlu yansıdığını belirterek, TİKA'nın destekleri sayesinde sağlık alanında da büyük ilerleme kaydettiklerini söyledi.

Zvezdara Sağlık Merkezi Müdür Vekili Petar Svorcan ise 90 bin avro değerindeki bu proje sayesinde, hastanedeki cerrahların daha iyi bir çalışma ortamına sahip olacağını vurguladı.Svorcan, merkezin cerrahi biriminde yılda ortalama 53 bin muayene ve 8 bin ameliyat gerçekleştirildiğini aktararak, TİKA ile iş birliğinin gelecekte de sürmesi temennisinde bulundu.TİKA'nın daha önce de destekte bulunduğu Zvezdara Sağlık Merkezi tarafından TİKA Belgrad Koordinatörü Çağla Gültekin Toşbat'a teşekkür belgesi takdim edildi.

Avro Hastane Gesi Başkent Ameliyat 

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