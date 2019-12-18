Tamamlayıcı Tıp Merkezi'nde bin hasta sağlığına kavuştu

-doktor ile röp.

-bir hasta ile röp.

-detaylar



( NİĞDE )- Birçok eklem ve vücut rahatsızlığı olan hastalar ozon tedavisiyle rahatladı NİĞDE



- Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi'ne bin hasta başvurdu. Eklem rahatsızlığı, spor sonrası burkulma ve yırtılma, kan dolaşımı ve şeker hastalığı sonrası yaralar olan hastalara uygulanan ozon tedavisi ile sona erdi. 1 yıldır hizmet veren merkezde hastaların yüzde 90’ının fayda gördüğünü belirten Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi Uzm. Dr. Metehan Duran, açıklamasında şunları söyledi; "1 yıla yakın bir süredir ünitemiz açılalı. Eklem içi rahatsızlığı olan bine yakın hastayı tedavi ettik. Ozon gazı veriyoruz. Kireçleme hastası. Spor sonrası veya herhangi bir burkulma sonrası bağ yırtılması, menüsküs yırtılmalarında, eklemde aşınmasında yenilenmesini sağlayan bir tedavi yöntemi. Bine yakın hastamızı tedavi ettik. Hastaların yüzde 90’dan fazlası fayda gördü. Hiç fayda görmeyen hastada bile gece ağrılarından kurtulduklarını rahat yürüdüklerini ve eklemlerdeki şikayetlerinden büyük ölçüde azaldı. Hastanın ilaç kullanımı azalmakta, polikliniğe başvuru azalmakta, ilaçların yan etkisinden kurtuluyorlar ve ciddi bir konfor el de ediyorlar’’ Ozon tedavisi birçok hastalıkta büyük fayda sağladığını ifade eden Duran, "Fazla çalışan bağışıklık sistemini normale indirmekte kullanılan bir tedavi. Şeker hastalığında iyileşmeyen kapanmayan yaralara ozon tedavisinde ciddi bir iyileşme sağlanıyor. Ozon tedavisinde burger hastalığı, beyin damarında pıhtı atması sonucu felç olayını en aza indirmekte kullanıyoruz. Ozon tedavisini kanla yapıyoruz. Yatağa bağlı olan hastalarda rektal yoldan tedavi yapıyoruz’’ diye konuştu.

Merkezde geçtiğimiz aylarda 78 yaşında felçli olan bir hastaya uygulanan 3 aylık bir ozon tedavisi uygulamasının ardından hasta sağlığına kavuşarak yürümeye başlamıştı.



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