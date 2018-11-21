Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Suriyeli Emel kemik iliği nakliyle sağlığına kavuştu - GAZİANTEP

Suriyeli Emel kemik iliği nakliyle sağlığına kavuştu - GAZİANTEP

- Onkoloji Hastanesinden detaylar - 5 yaşındaki Emel Jawich'in görüntüleri - Baba Zekeriya Jawich'in kızına sarılması - GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür'ün konuşması - Ünite sorumlusu Prof. Dr. Sinan Akbayram'ın konuşmasıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Tıp Fakültesi Şahinbey Eğitim Araştırma Hastanesi Pediatrik Kemik İliği Transplantasyonu Ünitesi'nin ilk hastası taburcu edildi.Ünite sorumlusu Prof. Dr. Sinan Akbayram, Onkoloji Hastanesi'nde düzenlenen basın toplantısında, kemik iliği nakli gerçekleştirilen ilk hastayı taburcu ettiklerini söyledi.

Yaklaşık 6 aydır lösemi tedavisi gören 5 yaşındaki Emel Jawich'in abisinden ilik alındığını aktaran Akbayram, "Hastamız 2 aydır da kemik iliği ünitesinde tedavi görüyordu. Kan değerleri normal şekilde taburcu ediyoruz. Bundan sonra bekleyen yaklaşık 20 hastamız var. Hocalarımızla birlikte kök hücre transplantasyonu yapmak için el birliğiyle çalışacağız." dedi.
Ünite kurulmadan önce hastaların başka illere gitmek zoruna kaldığını dile getiren Akbayram, ellerinden gelen gayreti göstererek hastalara ulaşacaklarını belirtti.
Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür de üniversite hastanesi olarak ilklere imza atmaya devam ettiklerini anlatarak Gaziantep 'te hastaneleri bünyesinde ruhsatlandırılmış Kemik İliği Transplantasyonu Ünitesi'ni açtıkları için mutlu olduklarını bildirdi.Merkezin Gaziantep ve bölge için çok önemli olduğunu vurgulayan Gür, güzel işler yapamaya devam edeceklerine dikkati çekti.Ayrıca Gür, yeni yapılacak çocuk hastanesinin 2019 yılı sonuna kadar inşaatının bitirilmesinin planlandıklarını sözlerine ekledi.Yaklaşık 6 ay önce ailesiyle Suriye'nin Halep kentinden Gaziantep 'e gelen Emel Jawich, 17 yaşındaki abisinden nakledilen ilikle sağlığına kavuştu.Kızını 50 gün sonra görebilen baba Zekeriya Jawich gözyaşlarına hakim olamadı.

Üniversite Hastanesi Basın Toplantısı Çocuk Hastanesi Kemik İliği Kök Hücre 

İlgili Foto Galeriler
Isparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgiIsparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgi
Tavuk dönerdeki büyük tehlike!Tavuk dönerdeki büyük tehlike!
Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!
Uluslararası Gebelik, Doğum Ve Lohusalık KongresiUluslararası Gebelik, Doğum Ve Lohusalık Kongresi
Kadınların Tansiyonu Daha YüksekKadınların Tansiyonu Daha Yüksek
GATAnın İlk Sivil Hastaları Çiçeklerle KarşılandıGATAnın İlk Sivil Hastaları Çiçeklerle Karşılandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı