Suriyeli çocuğa Türk hekimler çare oldu - ANKARA

- Suriyeli çocuğa Türk hekimler çare oldu - Suriyeli Abdülrezzak es - Sabah'ın tedavisinden detay görüntüler - Abdülrezzak es - Sabah ile röportaj - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Su Altı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Kemal Şimşek ile röportajSuriyeli çocuğa Türk hekimler çare oldu - Ülkesindeki iç savaş sırasında geçirdiği motosiklet kazasının etkisiyle sol ayağını kaybetme tehlikesi yaşayan Suriyeli 11 yaşındaki Abdülrezzak es - Sabah, Türkiye'de uygulanan oksijen tedavisiyle sağlığına kavuşmaya başladı - Abdülrezzak es - Sabah: - "Bir an önce iyileşip yürümek, ailemin yanına gitmek istiyorum. En küçük kardeşim daha üç aylık. Onları çok özledim" - Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Kemal Şimşek: - "Oksijen tedavisinde 18'inci seanstayız yaklaşık 40 seans daha devam edecek. Şu an ayağıyla ilgili her şey yolunda gidiyor"ANKARA (AA) - DUYGU YENER - Suriye'deki iç savaş sırasında geçirdiği motosiklet kazasının etkisiyle sol ayağını kaybetme tehlikesi yaşayan Suriyeli 11 yaşındaki Abdülrezzak es - Sabah, Türkiye'de uygulanan oksijen tedavisiyle sağlığına kavuşmaya başladı. Ülkesindeki iç savaşın en küçük tanıklarından es - Sabah, henüz 6 yaşındayken ailesiyle motosiklet kazası geçirdi. Kaza sırasında es - Sabah'ın yanan sol ayağında oluşan enfeksiyon, uygun tedavi koşulları sağlanamadığı için kemiğine sıçradı.İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan ve ilkokula başlayan es - Sabah, ayağındaki ağrılar artınca, tedavi için Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Su Altı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Ana Bilim Dalı'na getirildi. Geçen aydan bu yana babaannesinin yardımıyla gidip geldiği hastanede oksijen tedavisi uygulanan es - Sabah, yeniden yürüyeceği ve kardeşlerine kavuşacağı günün hayalini kuruyor. - "Ağrılarım geçti"Abdülrezzak es - Sabah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, savaş nedeniyle Türkiye'ye geldiklerini ve Konya'da yaşamaya başladıklarını söyledi.
Suriye'de bulundukları dönemde motosiklet kazası geçirdiği ve ayağında yara oluştuğunu ifade eden es - Sabah, "Ayak topuğumda iltihaplanma oldu, bu yüzden ayağımın üzerine basamıyorum. Her gün oksijen almaya geliyorum. İçeride maske takıyorum. Ağrılarım geçti. Bir an önce iyileşip, yürümek, ailemin yanına gitmek istiyorum. En küçük kardeşim daha üç aylık. Onları çok özledim." diye konuştu. - "Tedavisi 40 seans daha devam edecek"Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Su Altı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Kemal Şimşek, oksijen tedavisinin tamamen kapalı bir basınç odasında, hastaların belirli aralıklarla oksijen soluması şeklinde yapıldığını aktardı.Oksijen tedavisinin iyileşmeyen ayak yaralarında çok iyi sonuç verdiğini dile getiren Şimşek, hastalığın durumuna göre uygulamanın 80 seansa kadar sürebildiğini belirtti. Hiperbarik ünitesinin en küçük hastalarından birinin Suriyeli Abdülrezzak olduğunu ifade eden Şimşek, şunları kaydetti:"Suriye'deki iç karışıklık döneminde ailesiyle Türkiye'ye gelmişler. Abdülrezzak'ın doğuştan gelen bir rahatsızlığı da mevcut. Motosiklet kazasıyla ilgili ayağında his kaybı da var ama kendisi fark etmemiş. Orada büyük bir yara açılıyor. Yarası iyileşmiyor ve kemiğe sirayet ediyor ve kemik iltihaplanması ortaya çıkıyor. Oksijen tedavisinde 18'inci seanstayız yaklaşık 40 seans daha devam edecek. Şu an ayağıyla ilgili her şey yolunda gidiyor."