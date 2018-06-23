Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Sünneti ciddiye alın, çocuğunuzun psikolojisini bozmayın İzle

Sünneti ciddiye alın, çocuğunuzun psikolojisini bozmayın İzle

doktor çocuk yakınına bilgi vermesi

Hastane Psikoloji Yenidoğan Kullar Fizyoloji 

-doktorun açıklamaları

( BURSA -HD) BURSA

- Okulların kapanması ile birlikte aileleri uygun yaşa gelmiş çocuklarını sünnet ettirme telaşı sardığını belirten uzmanlar, mutlu anların huzursuz bir duruma çevrilmemesi için uygun şartlara dikkat edilmesi konusunda uyardı. Sünnetin çocuklarda psikolojik ve fizyolojik olumsuzluklar oluşturmadan uygun şartlarda, uygun zamanda ve uygun anestezi türü ile yapılması gerektiğini belirten VM Medical Park Bursa Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Ünal Adıgüzel “Sünnet dünyada en sık uygulanan cerrahi işlemdir. Her 4 erkekten biri sünnet olmaktadır. Ülkemizde sünnet, yıllar boyunca hekim olmayan kişiler tarafından yapılmıştır. Bunun neticesinde birçok istenmeyen komplikasyon görülmüştür ve halen de en yazık ki görülmektedir. Uygun olmayan şartlarda ve işin ehli olmayanlar tarafından yapılan sünnetler sonrası şekil bozukluğu, tekrar sünnet ihtiyacı, peniste kalıcı hasar oluşturma gibi birçok istenmeyen durum görülebilmektedir. Mutlu bir anımızı huzursuz bir duruma çevirmemek için sünnetten önce iyi bir araştırma yapılmalı, çocuk muayene edilerek sünnete engel bir durum olup olmadığı tespit edilmeli, uygun anestezi şekli belirlenmeli ve sünnet hastane şartlarında yapılmalıdır.” dedi.
Sünnet için en uygun zamanın doğumdan sonraki aylar olduğunu belirten Dr. Adıgüzel, özellikle yara iyileşmenin hızlı olduğu, psikolojik problemlerin görülmediği yenidoğan döneminde sünnetin sıkça tercih edildiğini, sünnetin kesin bir yaş aralığı olmadığını ancak 2-6 yaş aralığında çok zorunlu kalınmadığı sürece sünnet yapılmaması gerektiğini belirtti.

İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Isparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgiIsparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgi
Tavuk dönerdeki büyük tehlike!Tavuk dönerdeki büyük tehlike!
Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!
Uluslararası Gebelik, Doğum Ve Lohusalık KongresiUluslararası Gebelik, Doğum Ve Lohusalık Kongresi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı