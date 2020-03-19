Şuhut’ta restoran ve lokantalarda Korona virüs önlemi

-- Restoran ilaçlama detay görüntü

--İlaçlama çalışmalarını sürdüren Mete Beysir

--Yüksek Ziraat Mühendisi Murat İlhan Röportaj

--Restoran Sahibi Sabahattin Akkaya Röportaj



( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR



- Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde faaliyet gösteren restoran ve lokantalarda Korona virüse karşı dezenfekte çalışmaları yapıldı. Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan Korona virüs nedeniyle Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde restoran ve lokantalar hijyen ve temizlik kapsamında dezenfekte edildi. Özel bir ilaçlama şirketi tarafından dezenfekte edilen restoran ve lokantalarda, Korona virüse karşı önlemleri üst seviyeye çıkaran iş yerlerindeki garsonlar, maske, eldiven ve bone kullanarak müşterilere yemek servisi yapıyor. "En başta gelen önlem gibi dezenfekte" Özel İlaçlama Şirketindeki Mete Beysir konuyla alakalı açıklamalarında, ’’Dezenfeksiyonun faydaları başta Korona olmak üzere günümüzde sıkça görülen birçok hastalıkta virüste, bakteride toplu şekilde mücadele için gerekli. İtalya örneğinde gördüğümüz gibi çok fazla dikkate alınmadığında ertelendiğinde toplu ölümler binler diye ifade edilen rakamlara ulaşıyor. Bu tür önlemleri almazsak eğer dezenfeksiyon gibi maske kullanmak gibi insanlarla araya mesafe koymak gibi önlemler almazsak, sayıya bizde dâhil olacağız ileride. Bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa sonraki gün. O yüzden önlem almak gerekli. En başta gelen önlem dediğimiz gibi dezenfeksiyon. Ortamda bulunan mikroorganizmalara, mikroplara, bakterilere, virüsleri öldürmede en etkili yol bu’’ dedi.

"Kişisel hijyen çok önemli" Ziraat Yüksek Mühendisi Murat İlhan ise, ’’Ortamların dezenfeksiyonu kişisel hijyende olduğu gibi bir el yıkamada olduğu gibi yaptığımız iş ortamı dezenfekte ederek mikroorganizmaların gözle görülmeyen bakterilerin ve hastalık saçan mikroorganizmaları, bakterileri öldürmek şu anda. Dezenfeksiyon çok önemli kişisel hijyen çok önemli. Korona virüsü bizim için çok etkin şekilde ülkemizde yaygın değil ama İtalya örneğinde olduğu gibi ülkemizde de hızlı bir şekilde yayılma ihtimali var. Verilen şeylere dikkat edilmesi gerekmekte, maske takmaya evde kalınmaya özen gösterilmesi gerekmektedir. Lütfen bunlara uyalım’’ şeklinde konuştu.

"İş yerlerimizin daha sağlıklı olması için dezenfekte yaptırmamız gerekiyor" Son olarak konuşan restoran sahibi Sabahattin Akkaya, ’’Ülkemizde Korona virüs diye bir virüs bulaştı. Bu virüsten dolayı iş yerlerimizi artık dezenfekte ettirmemiz kaçınılmaz bir durum oldu. İş yerlerimizin daha sağlıklı olması için dezenfekte yaptırmamız gerekiyor. Bizde bu önlemler kapsamında iş yerimizi dezenfekte yaptırdık. Bu kurallara uymalıyız. Her iş yerinin bunu yaptırmasının daha iyi olacağını düşünüyorum. İnşallah ülkemizden Korona virüs denen hastalık tez zamanda gider. Bugün biz burayı dezenfekte yaptırdık. Öncesinde bir ilaçlama daha yaptırdık. Müşterilerimize kolonya ikramı, dezenfekte ikramı yapıyoruz. Biz kendimiz bone takıyoruz, eldiven giyiyoruz bu şekilde önlemler almaya çalışıyoruz. İnşallah ta başarılı oluruz’’ dedi.





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