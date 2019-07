Suda doğum ağrıyı azaltıyor İzle

-doktorun detayları

-doktorun açıklalamaları



( BURSA ) BURSA



- Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Hatice Taşlı, suda doğumun ağrı kesici ve rahatlatıcı olduğunu söyledi.



Suda doğum özellikle son zamanlarda en revaçta olan bir doğum. suda doğum yöntemi ılık suyun ağrı hissini azaltması esasına dayanıyor. Suyun ilaç dışı ağrı kesici etkisinin kullanılması, normal doğumun desteklenmesi önemli. Bursa’da ilklere imza attıklarını ifade eden Doruk Sağlık Grubu Özel Bursa Çekirge Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Hatice Taşlı, ”Suda doğum, annenin ağrıları başladıktan sonra havuza girmesi, suyun rahatlatıcı ve ferahlatıcı etkisinden faydalanması, istediği zaman sudan çıkarak doğumu su dışında gerçekleştirmesidir. Suya doğum ise, suya girme zamanından bağımsız olarak bebeğin direk suyun içerisine doğmasıdır. Her ikisinin avantajları da suyun ağrı kesici ve rahatlatıcı avantajlarından faydalanmaktır. Suda ve suya doğum, doğum süresini kısaltarak anneyi rahatlatır. Genellikle tek gebelik ,baş gelişli gebeler ve 36 haftanın üzerinde olan gebeler suda doğum için uygundur. Suyun kaldırma kuvvetinden dolayı da anne de bir hafiflik hissi olur. Aileler suda doğum yapmaya karar verdiği zaman gerekli eğitimleri ve egzersizleri doktoru tarafından bire bir olarak gösterilir. Ayrıca nefes egzersizleri ve bebeği karşılama eğitimleri de bu eğitimlerin içindedir" dedi.

“Kişiye özel havuz” Suda doğum için özel üretilmiş doğuma uygun şişme havuzların tercih edildiğini belirten Hatice Taşlı, “Bu havuzlar ısıyı ayarlamak ve hijyen açısından son derece kullanışlıdır. Bu havuzlarımızda her hastaya ayrı kılıf kullanılıyor. Her hastaya özel olarak anne ve bebeğini karşılamış oluyoruz. Bebek anne karnında suyun içerisinde olduğu için suya doğan bebekte sorun olmuyor. Onlar ne zaman hava ile temas ederse o zaman nefes almaya başlıyor. Havuz ısısı da annenin karnındaki su ile aynı ısı ile olacağı için sıkıntı olmuyor. Kordan kanı akışı durana kadar anneyi ve bebeği suyun içerisinde birkaç dakika bekletiyoruz. Onun için boğulma söz konusu değildir. Havuz tamamen anneye özel bir ortam oluyor. Havuzun içerisine ne doktor ne de ebe girmiyor. Anne, hijyenik ortamda kordon kanı akışı durana kadar bebekle suyun içerisinde kalıyor. Tıbbî olarak kordonun geç kesilmesi daha uygun olmakla birlikte, isteyen anneler bebeklerine suyun altında bekletilmeden hemen de kavuşabiliyor. Bebek ile ilk teması anne sağlıyor” diye konuştu.