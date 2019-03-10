Son teknolojiyle donatılan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, 118 yıldır şifa dağıtıyor

-Fizik tedavisinin yapılması

-Rehabilitasyon hizmetlerinden görüntü alınması

-Yüz felci geçiren genç kızın tedavisi

-Röportajlar yapılması

-Detaylar



( KASTAMONU -ÖZEL) KASTAMONU



- Kastamonu’da 118 yıl önce yapılan ve şu anda son teknolojiyle donatılan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, şifa dağıtmaya devam ediyor. Türkiye’nin birçok ilinden şifa bulmak için gelinen Kastamonu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, 118 yıldır vatandaşların umudu olmaya devam ediyor. Son teknolojiyle de donatılan Kastamonu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Türkiye’nin birçok ilinden büyü rağbet görüyor. Kastamonu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Davut Döner, “Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanemiz, dalında Kastamonu’nun ve Türkiye’nin önde gelen hastanelerinden bir tanesidir. Tarihçesine baktığımız zaman 1900’lü yılların başına kadar gitmektedir. 1900’lü yıllarda yapılan hastanemiz, 1960’lı yılların başında yıkılmış ve yerine planlanan Göğüs Hastalıkları Hastanesi yapılmıştır. Ardından Göğüs Hastalıkları ve Verem Hastanesi olarak hizmete başlamıştır. Hastanemiz, 1980’li yılların başından itibaren de Türkiye’nin ve bölgenin dalında öncü hastanelerinden birisi haline gelmiştir” dedi.

“Hem fiziksel tıp hem de rehabilitasyon hizmeti veriyoruz” Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’nin temel olarak fiziksel tıp ve rehabilitasyon hizmetleri verdiğine dikkati çeken Uzm. Dr. Döner, “Fiziksel Tıp alanı içerisinde özellikle halkta daha çok gördüğümüz bel, boyun, diz problemleri ile omuz problemleri görülüyor. Bunların üzerinde çeşitli tedavi yöntemleriyle özellikle de robotumuzla fizik tedavi hizmeti vermekteyiz. Yine beraberinde halk arasında kemik erimesi, özellikle ilerleyen yaşlarda kireçlenme diye de bilinen hastalığın tedavisini vermekteyiz” diye konuştu.

Diğer hizmet alanlarında da rehabilitasyon hizmetinin geldiğini söyleyen Uzm. Dr. Döner, “Bu hastalıklar arasında özellikle halk arasında felç inme hastalığının tedavisi ön planla olmak üzere yine travmatik beyin yaralanması, trafik ve diğer kazalara bağlı olarak yaralanmalar, omurilik hasarlarına bağlı felç durumlarını tedavi etmekteyiz” şeklinde konuştu.

“Yılda 1300 civarında hastanın yatışını yapıyoruz” Ayda ortalama olarak 200 hastanın yatışını yaptıklarını anlatan Döner, “Bu da yılda 1300 hasta civarında bir hastaya bakıyoruz anlamına gelmektedir. Yine ortalama aylık 1000 civarında ayaktan hastaya hizmet vermekteyiz. Ortalama 8 binde poliklinik başvurumuz olmaktadır. Geçtiğimiz yıl Sağlık Bakanlığı verilerine baktığımızda ki hastanemizin ne kadar ön planda olduğunu göstermektedir. Eğitim ve Araştırma Hastaneleri yani 3’üncü basamak hastaneler dışında yer alan 2’inci basamak hastaneler arasında hizmet yoğunluğu bakımından 3. sırada bulunuyoruz. Bu da bizim ön planda ne kadar lider bir hastane olduğumuzu zaten gösteriyor” ifadelerini kullandı. “Teknolojinin getirdiği yenilikleri de hastanemizde kullanıyoruz” Teknolojinin getirdiği aletleri de hastanede kullandıklarına işaret eden Döner, şöyle konuştu: “Tedavilerimizde hastalarımıza hem teknolojik cihazları kullandırtmaktayız hem de yerel cihaz ve aletlerden de faydalanmaktayız. Teknolojinin getirdiği özellikle de son dönemlerde moda olan robotumuz hastanemizde mevcuttur. Bu ön planda kullandığımız cihazlardan bir tanesidir. Özellikle biz bu robotu da rehabilitasyon hastalarında kullanıyoruz. Bunun dışında bizim hastalarımıza bazen özellikle teknolojik aletler, el becerisi dediğimiz hareketlerde yetersiz kalmaktadır. Bu da daha çok bizim yerel tedavilerden faydalandığımız halı dokuma, tekrarlayıcı hareketler ve el becerilerinde daha çok fayda sağlamaktadır” 4 yıl önce inşaatta çalışırken kaza geçirdiğini belirten bir hasta, “4 yıldır Kastamonu’da tedavi görmekteyim. Buraya Karabük’ten geliyorum. Memnunum, hastalığımla ilgili de ilerleme var” dedi.

Doğum sırasında oksijensiz kalması sonucu fizik tedavisi gören 15 yaşındaki Mustafa Umut Kartal da, “Buraya 3 yaşından beridir geliyorum. Rahat olun, korkulacak bir durum yok. Hastalığım doğuştan, doğum sırasında oksijensiz kalmışım. Tedavim iyiye gidiyor, yürüme ihtimalim bulunuyor. Bunun için çabalıyorum” diye konuştu.

Taşköprü’den Kastamonu’ya tedaviye geldiğini anlatan diğer hastada, “Bende bel kayması var. Robot ile elma topluyorum. Robotun faydasını gördüm, biraz daha iyiyim” şeklinde konuştu.

Babasını kaybettikten sonra duyduğu büyük üzüntü sonucu felç geçiren Seda Kader ise, “Lise ikinci sınıf öğrencisiyim. İhsangazi’den geliyorum. Ben, yüz felci geçirdim. Babamı kaybettikten sonra üzüntüden dolayı böyle oldum. 2 aydır burada tedavi görüyorum. Tedavim iyi gidiyor, yavaş yavaş ilerleme var. İnşallah eski sağlığıma kavuşacağım” ifadelerini kullandı.

