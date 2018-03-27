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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Sığınmacılar için sağlık merkezi - BATMAN

Sığınmacılar için sağlık merkezi - BATMAN

- Göçmen Sağlığı Merkezinden görüntüler - Batman Valisi Ahmet Deniz'in açılışı yapılan göçmen sağlık merkezine gelişi - Göçmen Sağlığı Merkezinin açılışı - Vali Ahmet Deniz'in merkezi gezerek bilgi alması - Vali Ahmet Deniz'in konuşması - Batman il Sağlık Müdürü Dr. Osman Sünger'in konuşması Batman 'da sığınmacılar için sağlık merkezi - Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak kente yerleşen Suriye, Irak ve Afganistanlı sığınmacıların sağlık hizmeti alabileceği Göçmen Sağlığı Merkezi açıldıBATMAN (AA) - Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak kente yerleşen Suriye, Irak ve Afganistanlı sığınmacılar için Göçmen Sağlığı Merkezi oluşturuldu.Sağlık Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ve Kadın Merkezi Vakfı (KAMER) işbirliğiyle açılan sağlık merkezinde Kürtçe ve Arapça bilen sağlık görevlilerinin yanı sıra Suriye uyruklu doktorlar görev yapıyor.Merkezin açılışını yapan Vali Ahmet Deniz, ülke olarak sığınmacılara her konuda destek sunulduğunu belirterek "Göçmen misafirlerimize yönelik özellikle bilgilendirme, danışmanlık, sağlık, aile planlaması, psikolojik destek gibi alanlarda destek alacakları bir merkez olacak." dedi.
Batman il Sağlık Müdürü Dr. Osman Sünger ise göçmenlerin birinci sınıf sağlık hizmeti alacağını söyledi.

Merkez ile sığınmacılara kaliteli hizmet sunacaklarını dile getiren Sünger, " Batman 'daki göçmen kardeşlerimize bu hizmeti sunmakta mutluluk duyuyoruz. Bu merkezimizde 6 doktor, hemşire ve sağlık personeli görev yapacak. Merkezimizde aşılama, gebe, bebek ve çocuk izlenimleri, enjeksiyon, pansuman gibi hizmetler verilecektir." diye konuştu.

Sağlık Hizmeti Psikolojik Destek Sığınmacılar Sağlık Personeli Birinci Sınıf 

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