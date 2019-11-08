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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Sigara kullanımı kadınlarda idrar kaçırma problemini tetikliyor - EDİRNE

Sigara kullanımı kadınlarda idrar kaçırma problemini tetikliyor - EDİRNE

- Trakya Üniversitesi Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hatice Kahyaoğlu Süt'ün açıklamasıSigara kullanımı kadınlarda idrar kaçırma problemini tetikliyor - Trakya Üniversitesi Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hatice Kahyaoğlu Süt: - "Nikotin mesane kasılmalarını artırarak acil sıkışma hissine neden olur. Sigara ayrıca östrojen miktarında azalmaya yol açarak kolajen sentezini olumsuz etkilediğinden pelvik taban desteğini azaltır"EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hatice Kahyaoğlu Süt, sigara kullanımının kadınlarda idrar kaçırma problemini tetiklediğini söyledi.

Doç. Dr. Süt, Sağlık Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Kadınlarda İdrar Kaçırma Sorunu: Önlenmesi ve Korunmaya Yönelik Öneriler" başlıklı toplantıda, idrar kaçırma (üriner inkontinans) probleminin, karın içi ve üreme organlarına destek olan pelvik taban yapı fonksiyonlarında bozulma sonucu ortaya çıktığını belirtti.
İdrar kaçırmanın, her türlü kontrol edilemeyen ve istenmeyen idrar tutamama durumu olduğunu belirten Süt, kadınlarda idrar kaçırma probleminin yaş ilerledikçe daha sık görüldüğünü dile getirdi.Süt, bu problemin pek çok faktöre bağlı olarak geliştiğini, sigara kullanımının da idrar kaçırmayı tetikleyen önemli etkenlerden olduğunu dile getirdi.Sigaranın birçok konuda zararlarının olduğunu anımsatan Süt, şunları kaydetti:"Sigara içilmemeli ve içiliyorsa bırakılmalıdır. Sigara kullananlarda tekrarlayan kronik öksürük, karın içi basıncı artırarak idrar kaçırmayı kolaylaştırıyor. Nikotin, mesane kasılmalarını artırarak acil sıkışma hissine neden olur. Sigara ayrıca östrojen miktarında azalmaya yol açarak kolajen sentezini olumsuz etkilediğinden pelvik taban desteğini azaltır. Sigara kullanımı idrar kaçırmayı tetikliyor."Doç. Dr. Süt, idrar kaçırma probleminin önlenmesi için egzersiz yapılması ve bu durumu artırdığı düşünülen içecek ve yiyeceklerden kaçınılması gerektiğini kaydetti.

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