Sıcak su torbaları bilinçsiz kullanıldığında kötü sonuçlara yol açabilir İzle

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( ANKARA ) "Sıcak su torbaları bilinçsiz kullanıldığında kötü sonuçlara yol açabilir"- Yanık durumlarında ilk iş hastanın kendisine düşüyor- Erken müdahale edilmeyen yanıklar ölümle sonuçlanabilir- Uzmanlar uyarıyor, yanık durumlarında yara üstüne herhangi bir şey sürmeyin ANKARA



- Özellikle kış aylarında sıklıkla tercih edilen sıcak su torbaları bilinçsiz kullanıldığında yanık vakalarına yol açabiliyor. Uzmanlar ise vatandaşları sıcak su torbası kullanırken dikkat etmeleri gereken hususlar konusunda uyarıyor. Alınan tedbirler ile yanık durumlarının önüne geçmek mümkün olurken yanık vakalarında ilk müdahale hastaya düşüyor. Yanık durumlarının çeşitleri mevsimlere göre farklılık gösterirken özellikle kış aylarında sıcak su torbası kullanımı ile yanıklar meydana geliyor. Yanık durumunda kişilerin vakit kaybetmeden bir uzmana başvurması gerekirken ilk müdahale de hastanın kendisine düşüyor. Uzmanlar olası yanık durumunda kişilerin hastanelere başvurmadan önce musluk suyu altında 15 ile 30 dakika arasında soğutma işlemi yapmasını öneriyor. Hastanelere başvurunun gecikmesi ya da ihmal edilmesi ise hastada oluşabilecek ağır travmalara hatta ölüme sebep olabilir. Konuya ilişkin açıklama yapan Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi Sorumlu Hekimi Doç Dr. Salih Tuncal, yanık vakalarını; hastaneye müracaat etmeden önce yanık yarasının üstüne herhangi bir şey sürmemeleri ve herhangi bir ilaç almamaları konusunda uyardı. Olası yanık durumlarında vakaların musluk suyu altında 15 ile 30 dakika civarında soğutma işlemi yaparak temiz ıslak bir havlu ya da bezi örterek en yakın sağlık kuruşuna müracaat etmeleri gerektiğinin altını çizen Tuncal, hastanın tedavi sürecinde uygulanan yöntemleri anlattı. Vakaların alevle akciğerinin etkilenip etkilenmediğine bakıldığını belirten Tuncal, hastalara ameliyat uygulanabildiğini aktararak, “Yanık yarası belli aşamaya geldikten sonra üstteki yanan deri parçalarının temizlenmesi alttan yeni derinin gelmesinin sağlanması gerekiyor. Yaralarını temizledik tekrar bir ameliyat yapabiliriz. Gereken yerlere hastanın kendi vücudundan alınan deriyle kapama yapabiliriz. Yeni deri yeterli oranda kapatmayabilir ve kozmetik olarak kötü iyileşme olabilir onların önüne geçebilmek için bunlara karar vereceğiz. Küçük tip yanık vakalarında ameliyat yapmıyoruz. Yara pansumanı, genel takibi mevcut hastalıkları da takip ediliyor” dedi.

Yanık durumlarında kişilerin zaman kaybetmeden sağlık kuruluşlarına gitmesini vurgulayan Tuncal, gecikme durumunda hastada ağır hasarlar, psikolojik travmalar oluşabileceğini hatta bu sürecin ölüme kadar gidebileceğini söyledi.



Mevsimlere göre yanık nedenlerinin değişiklik gösterdiğine işaret eden Tuncal, kış mevsimine özel bazı durumların olduğunu ifade ederek, “Bunların en başında sıklıkla kullandığımız özellikle kış aylarında sıcak su torbaları ama bilinçsiz kullanıyoruz. Bunların kesinlikle kauçuktan yapılması gerekiyor, kapaklarının tam oturması gerekiyor, içerisine de kaynamış değil de biraz daha ısısı düşük su koymamız gerekiyor. Bu kapaklarda açılma olunca bu şekilde kullandığımızda belli süre sonra kauçuk da zayıflıyor. Herhangi bir sızma ya da patlama olduğunda da hazırlıksız şekilde yanık vakaları oluyor. Bu aylarda özellikle bu vakalar çok sık geliyor. Kaloriferli olmayan evlerimiz var özelliklerin çocukların bunlara dokunması ile yangınlar ısıtıcıların devrilmesi sonucu çıkan yangınlarda alev yanıkları olabiliyor. Bunlardan korunmak için tedbir almak gerekiyor. Su torbalarını da kaliteli yerden almamız gerekiyor, direkt vücudumuza temas ettirmemiz gerekiyor, kılıflarının olması gerekiyor ve düzenli olarak değiştirmemiz gerekiyor, herhangi bir sızdırma olmaması için. Emniyetli elektrikli ısıtıcılar tercih etmemiz gerekiyor, gece yatarken açık bırakmamamız gerekiyor. Tedbirsizlik ve dikkatsizlik yanık vakalarının yaşanmasına yol açabiliyor” diye konuştu.

(ND-



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