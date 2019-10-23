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23 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Şemdinli'de ilk defa gözyaşı kanal tıkanıklığı ameliyatı yapıldı

Şemdinli'de ilk defa gözyaşı kanal tıkanıklığı ameliyatı yapıldı

operasyon geçiren hasta ve doktorun konuşması

Hastalık Hastane Göz Hastalıkları Gözyaşı Ameliyat 

-hasta ile röportaj
-doktor ile röportaj
-detaylar

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari’nin Şemdinli Devlet Hastanesinde ilk defa endoskopik dakriyosistorinostomi (gözyaşı kanalı tıkanıklığı) kapalı ameliyatı gerçekleştirildi.
Son dönemde yaptığı başarılı hizmetlerle adını sıkça duyuran Şemdinli Devlet Hastanesi, bir ilki daha gerçekleştirdi. Şemdinli Devlet Hastanesine sağ gözünde sulanma şikayetiyle başvuran Rahim Tekin'i muayene eden göz hastalıkları uzmanı Op. Dr. İffet Yarimağa, gözyaşı kanalı tıkanıklığı teşhisi koydu. Hastanede ameliyat edilen 55 yaşındaki Tekin, 40 dakika süren operasyonla şikayetinden kurtuldu.Hastanenin Başhekimi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Onur Sakallı, artık hastaların başka kentlere gitmek zorunda olmadıklarını belirtti.
Şemdinli Devlet Hastanesinin 19 yıl hizmet verdiği eski binasından yaklaşık 2 yıl önce Günyazı köyündeki yeni binasına taşınmasıyla birlikte çevre illerdeki hastanelere sevk edilen hasta sayısında azalma olduğunu dile getiren Sakallı, “Hastanemizde son zamanlarda çok başarılı ameliyatlar gerçekleştiriyoruz ve bu da ilçemiz için çok önemli” dedi.
Op. Dr. İffet Yarimağa da hastanın sağ gözünde sulanma şikayetiyle hastaneye başvurduğunu belirterek, “Yaptığımız tetkiklerden sonra hastamız Tekin’e gözyaşı kanalı tıkanıklığı teşhisi koyduk. Arkadaşlarla birlikte 40 dakika süren başarılı bir ameliyat gerçekleştirdik ve hastamız sağlığına kavuştu. Bu ameliyatı Şemdinli’de ilk defa yaptık. Hastanemizde çok iyi koşullar var” ifadelerini kullandı.Sağlığına kavuşan Rahim Tekin, Dr. İffet Yarimağa’ya teşekkür etti.
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