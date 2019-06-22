Şeker hastası erkeklerde cinsel bozukluğa dikkat

-Doktorun reçete yazmasından görüntü

-Bilgisayardan çalışmasından görüntü

-Zülfü Sertkaya röportajı



( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Üroloji Uzmanı Op. Dr. Zülfü Sertkaya, özellikle şeker hastası olan erkeklerde 40-50 yaşlardan itibaren ciddi anlamda cinsel bozukluklar ortaya çıktığını söyledi.



Diyarbakır Dicle Memorial Hastanesinde görevli Üroloji Uzmanı Op. Dr. Zülfü Sertkaya, erkeklerde androlojik olarak ortaya çıkan problemlerin başında sertleşme bozukluğu, erken boşalma ve penis eğriliği gibi sıklıkla görülen hastalıklar olduğunu belirtti.

Op. Dr. Zülfü Sertkaya, bölgede bu hastalıklarla ilgili problem yaşayanların çoğunlukla doktora başvurmak yerine daha çok internet üzerinden araştırmalar yaparak sahte olan ilaçlara başvurmak durumunda kaldıklarını ifade etti.

Bu hastalıkların tıpkı bir tansiyon, şeker hastalığı gibi insanların mevcut bir hastalığı olabileceğini ve bu hastalıkla ilgili hastalarına farklı seçenekte tedaviler sunabilmekte olduklarını belirten Op. Dr. Sertkaya, hastalarında özellikle sertleşme bozukluğu görülmesi durumunda aile içerisinde ciddi ailevi problemlerin ortaya çıkabildiğini dile getirdi. Erken boşalmada da yine benzer bir şekilde ailevi problemlere neden olabildiğini ifade eden Op. Dr. Sertkaya, "Sertleşme bozukluğunun ortaya çıkmasında öncelikle organik bir sebebin olup olmadığı veya “Hormonel bir problemin olup olmadığı araştırıldıktan sonra stres durumunda veya psikolojik rahatsızlıklar durumunda olduğunu kabul ederek tedavilerimize ona göre düzenlememiz gerekir. Toplumda özellikle sertleşme bozukluğuyla alakalı en sık gördüğümüz sebeplerin başında şeker hastalığı gelmektedir. Özellikle şeker hastası olan erkeklerde 40-50 yaşlardan itibaren ciddi sertleşme bozukluğu ortaya çıkmaktadır. Bu hastalarımızda tedaviye ciddi yanıtlar verebilmektedir. Özellikle şekerin bu hastalarımıza penise giden sinirlerde ve damarlarda hasara neden olarak bu hastalarımızın sertleşme bozukluğunu hafif düzeyden ileri düzeye kadar ortaya çıkarabilmektedir. Sertleşme bozukluğunun en sık sebeplerinden biri olan şeker hastalığının tedavi edilmesinin öncelikle dahiliye ve endokroloji uzmanlarıyla birlikte yürütmemiz gerekir. Bu hastalarımızda önce şeker kontrolüne gönderiyoruz ve bu hastalarımızda şekerinin düzeldiğinden emin oluyoruz. Sonrasında tedaviye başlıyoruz” dedi.

“PRP yöntemi tedavi başarı şansını artıyor" Sertleşme bozukluğu olan hastalarına birkaç tedavi şekli mevcut olduğunu ifade en Op. Dr. Zülfü Sertkaya, sözlerine şöyle devam etti: “Bunların başında ilaçlar sonrasında yapılan enjeksiyon tedavileri veya yeni nesil tedavilerden olan şok dalga tedavisi uygulayabiliyoruz. Özellikle atardamarlarda bir yetmezlik, ciddi bir yetmezlik söz konusu değilse şok dalga tedavisinden ciddi anlamda bu hastalarımız fayda görmekte. Bu hastalarımızda şok dalga tedavisi hastalarımıza göre olarak 6 seans uyguluyoruz. 6 seans uygulamalı genelde haftada 2 veya haftada 3, 2 veya 3 haftada bitirecek şekilde tedavimizi uyguluyoruz. Bu tedavi sırasında bazen PRP dediğimiz hastanın kendi kanından olan oluşturduğumuz plazmadan zengin olan sıvıyı da enjekte ederek tedavi başarı şansını artırabiliyoruz. Eğer tedavide, ilaç tedavilerinden, enjeksiyon tedavilerinden ve şok dalga tedavilerinden fayda görmeyen hastalarımız olursa da bu hastalarımıza mutluluk çubuğu dediğimiz, penis protezi uygulaması ve ameliyatını da yapabiliyoruz. Sertleşme bozukluğunda kullandığımız şok dalga tedavisini ayrıca penis eğriliği, yani peyroniehastalığına bağlı olarak ortaya çıkmış penis eğriliği durumunda da kullanabiliyoruz. Ayrıca kronik prostatit, yani özellikle genç yaştaki hastalarımızda ortaya çıkan prostat iltihabı durumunda çoğunlukla prostat iltihabının uzun süreli antibiyotik tedavisine rağmen geçmediği durumlarda şok dalga tedavisini uygulayarak o bölgedeki kanlanmanın artışını ve prostatik tedavisini yapabiliyoruz.” (RK-AKK-Y)

