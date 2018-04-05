'Şeker hastalığında beslenmeye dikkat' İzle

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( GAZİANTEP ) "Şeker hastalığında beslenmeye dikkat"- Diyabete başka hastalıklar eşlik edebilir GAZİANTEP



- Özel Hatem hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Halil Kalli diyabet (Şeker hastalığı) ile ilgili bilgiler verdi. Dr. Kalli diyabet hastalığında beslenme ve hareketli yaşamın en önemli unsur olduğunu söyledi.



İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Halil Kalli çağın en önemli hastalıkları arasında yer alan Şeker hastalığı ile ilgili uyarılarda bulunarak önemli bilgiler paylaştı. Dr. Kalli şeker hastalığına neden olan en önemli unsurun genetik olduğunu vurgulayarak, bunun yanında beslenme alışkanlıkları ve hareketsiz yaşamında önemli olduğunun altını çizdi. “Obezite artması şeker hastalığını tetikliyor” Obezitenin giderek artmasının şeker hastalığını tetiklediğini belirten Dr. Kalli, "Obezitenin başlıca etken olduğu bir hastalıktan bahsediyoruz. Obezitenin birinci etken olması diyabetin de geliyorum demesinin en önemli sebebidir. Şeker hastalığı diyabet çok yaygın bir hastalık özellikle ülkemizde obezitenin artmasıyla beraber giderek yaygınlığı artmaktadır. Pankreas denilen organdan ünsilin salgısının yetersizliğinden veya ünsilinin etki etmemesi sebebiyle oluşan bir hastalıktır. Diyabet çağımızın en önemli hastalıklarının bir tanesidir" dedi.

"Diyabete neden olan etkenler" Şeker hastalığına neden olan etkenler hakkında bilgiler veren Dr. Kalli, “Diyabete neden olan etkenler öncelikle genetiktir. İki çeşit diyabet var, tip 1 diyabet ve tip 2 diyabet diye, tip 1 diyabetin tek sebebi genetiktir. Tip 2 diyabette de genetik büyük bir etkendir ama beslenme alışkanlıkları, çok fazla hareketsiz yaşam diyabete sebep olan başlıca etkenlerdir” şeklinde konuştu.

Diyabete eşlik eden hastalıklar Diyabete eşlik eden hastalıklar hakkında açıklamalarda bulunan Kalli, “Diyabet çok fazla kompitasyonu olan bir hastalıktır. Eşlik ettiği birçok hastalık var. Kalp hastalıkları, böbrek hastalıkları, tansiyon hastalıkları diyabete genellikle eşlik eden hastalıklardandır. Aynı zamanda damar tıkanıklığına bağlı olarak ayak kesilmelerine kadar giden yan etkisinin görülmesi sebebiyle damar hastalıkları diyabete eşlik eden hastalıklardır” ifadelerini kullandı. Diyabet hastalarının dikkat etmesi gereken hususlar Diyabet hastalarının dikkat etmesi gereken hususların altını çizen Dr. Kalli, “Diyabette en başta yapılması gereken şey beslenme alışkanlıklarımızı değiştirmek. Yaşam tarzımızı değiştirmemiz gerekiyor hareketi arttırmamız lazım beslenme alışkanlıkları ve hareketli yaşama geçmemiz müddetçe diyabetin önüne geçebilmemiz mümkündür. Eğer bununla diyabetin önüne geçemiyorsak hap tedavisi hap tedavisinde de fayda görmediğimiz takdirde ünsilin tedavisi başlıca tedavi seçeneğimizdir. Özellikle Gaziantep yöresinde baklava ve et yönünden zengin olduğu için beslenme alışkanlığı çok önemlidir. Azar azar beslenmeliyiz. Ekmek, salça, tatlı, meyve tarzı yiyeceklerden uzak durmamız gerekiyor” ifadelerine yer verdi. Diyabetin belirtileri Diyabetin belirtileri hakkında bilgi veren Dr. Kalli, "Aynı zamanda belirtileri baş gösterdiği zaman hemen doktora başvurmamız gerekiyor. Ağız kuruması gece idrara çıkmalar halsizlik yorgunluk el ve ayaklarda yanma ve uyuşmalar olduğu zaman mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna gitmemiz gerekiyor" diye konuştu.

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