Şehit çocuklarına afet farkındalığı eğitimi Haberi

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( ANKARA )- Şehit çocuklarına UMKE’den ilk yardım eğitimi- UMKE kampı şehit çocukları için düzenlendi ANKARA



- Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ve şehit çocukları Ankara’da düzenlenen eğitim kampında bir araya geldi. Afet farkındalığının oluşturulmasının amaçlandığı kampta, ekipler tarafından çocuklara uygulamalı eğitimler verildi.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 112 Acil Ambulans Sisteminin kuruluşunun 25’inci yılı dolayısıyla eğitim kampı düzenlendi.

Kampta, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı UMKE tarafından şehit çocuklarına; çadır kurma, temel ilk yardım, doğada yaşama ve afetlerden korunma eğitimleri verildi.

Uygulamalı eğitimlerle afet ve kaza durumlarında ne yapılması gerektiğini öğrenen çocuklar, düzenlenen aktivitelerle de keyifli vakit geçirdi. 15 Temmuz Gazisi ve Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu Dr. Mehmet Celal Almaz, bu kampın yapılış amacının “1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası” olduğunu hatırlatarak, “Bu kapsamda sürekli etkinlikler düzenlendi.

Biz de kendi eğitimimizi bizim için çok kıymetli olan özel gençlerimize bu etkinliği düzenleyerek, gençlerimizi bilinçlendirmek için halkımızda farkındalık oluşturmak için böyle bir etkinlik düzenledik. Öğrencilerimize yönelik ilk eğitimimiz. Halka ve öğrencilerimize yönelik bir farkındalık oluşturmak hem de bizi tanımaları, basit tıbbi müdahale nasıl yapılır konularında gençlerimize bu eğitimi verdik. Çok olumlu dönüşler aldık, çok memnunlardı. İnşallah çevrelerine de bunları anlatacaklar. Bu bir dalga gibi yayılıyor ve bu gençlerle bu iş bitmiyor, toplumun da bilinçlenmesi lazım” dedi.

Öğrencilerden Muhammet Fatih Er, bu kampa gelmeden önce UMKE’yi duymadığını söyleyerek, “UMKE’nin faydalarını bu kampta öğrendim. Ne kadar faydalı bir kurum olduğunu öğrendim. Günlük yaşantımızda kullanabileceğimiz bilgiler, kaza olduğunda yapmamız gereken ilk yardım çeşitlerini öğrendik. Önceden olsa elimden bir şey gelmezdi ama şu an ilk müdahaleyi yapabilirim” ifadelerini kullandı. Öğrencilerden Ertuğrul Akkoç ise kampta öğrendiklerinin hayatında ona yardımcı olacağını ve burada keyifli vakit geçirdiğini dile getirdi.



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