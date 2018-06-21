Savaşın kararttığı dünyası Türkiye'de aydınlanıyor - GAZİANTEP İzle
- Gaziantep Üniversitesi Hastanesi - Göz hastalıkları servisi girişi - Suriyeli yetim Reyyan Steyf'in odası - Hemşirenin Suriyeli yetim Reyyan Steyf ile ilgilenmesi - Detaylar - GAÜN Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Necip Kara ile röportaj - Reyyan Steyf'in amcası Abdurrauf Steyf ile röportaj - İHH İnsani Yardım Derneği Kilis Koordinasyon Merkezi Sağlık Birimi Sorumlusu Muhammet Ceyhan ile röportaj - Suriye'nin Halep kentindeki sivil yerleşim alanlarına düzenlenen hava saldırısında sağ gözüne isabet eden şarapnel parçası nedeniyle görme yetisini kaybeden 6 yaşındaki Suriyeli Reyyan Steyf'e, Gaziantep 'te yapılan kornea nakliyle umut ışığı doğdu - GAÜN Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Necip Kara: - "Eğer sinir dokularında da bir hasar yoksa Reyyan'ın görmesini bekliyoruz. Sinir dokularında hasar oluşmuşsa bunu geri döndürme şansımız yok maalesef. İşin sonucu sinir tabakasının sağlamlığına göre değişir. Bu savaşın psikolojik etkisi daha büyük" - İHH Kilis Koordinasyon Merkezi Sağlık Birimi Sorumlusu Muhammet Ceyhan: - "Reyyan, bundan sonra dünyayı daha güzel bir şekilde görecek inşallah"GAZİANTEP (AA) - RIDVAN KORKULUTAŞ - Suriye'nin Halep kentindeki sivil yerleşim alanlarına düzenlenen hava saldırısında sağ gözüne isabet eden şarapnel parçası sonucu görme yetisini kaybeden 6 yaşındaki Suriyeli Reyyan Steyf'e, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesinde kornea nakli yapıldı.Babası 3 yıl önce hayatını kaybeden, annesi de kaybolan Reyyan Steyf, yaklaşık 2 yıl önce Halep'in doğusundaki, o dönem muhaliflerin kontrolünde bulunan bölgeye savaş uçaklarının düzenlediği bombardımanda yaralandı.Vücudunun çeşitli yerlerine ve sağ gözüne isabet eden şarapnel parçaları nedeniyle görme yetisini kaybeden Steyf'e, yaklaşık bir yıl önce yakınlarıyla Türkiye'ye geldi.Kilis'te İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği tarafından okula kazandırılan küçük kızın, tedavisine de başlandı.GAÜN Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesinde kornea nakli yapılan Steyf, aradan geçen zamana rağmen üzerindeki korkuyu atamıyor. Reyyan Steyf, sağlık çalışanları ve dernek gönüllülerinin desteğiyle moral buluyor.GAÜN Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Necip Kara, Reyyan Steyf'in yaklaşık 2 ay önce kendilerine kontrole getirildiğini söyledi.
Küçük kızın korneasında ciddi yaralanma olduğunu dile getiren Kara, gözünün iç dokularında da hasar şüphesi bulunduğunu belirtti. - "Savaşın psikolojik etkisi daha büyük"Kara, Reyyan'a kornea nakli yaptıklarını ve ameliyatın başarılı geçtiğini aktararak, şöyle konuştu:"Reyyan'a yurt dışından getirilen korneayı naklettik. Eğer sinir dokularında da hasar yoksa, Reyyan'ın görmesini bekliyoruz. Sinir dokularında hasar oluşmuşsa, bunu geri döndürme şansımız yok maalesef. İşin sonucu sinir tabakasının sağlamlığına göre değişir. Bu savaşın psikolojik etkisi daha büyük. Kornea nakli sonrası süreç de çok önemli. Ömür boyu göz kontrollerine ve takiplerine gelmesi ve travmadan uzak durması gerekiyor."İHH İnsani Yardım Derneği Kilis Koordinasyon Merkezi Sağlık Birimi Sorumlusu Muhammet Ceyhan ise Reyyan ile yaklaşık 5 - 6 ay önce tanıştıklarını kaydetti. Küçük kızın sağlığına kavuşması için gereken çalışmaları yürüttüklerini anlatan Ceyhan, "Reyyan, bundan sonra dünyayı daha güzel bir şekilde görecek inşallah. Reyyan ile çeşitli nedenlerle dolayı kornea nakli gereken 3 Suriyeli kardeşimize daha yardımcı olduk." dedi. Reyyan Steyf'in amcası Abdurrauf Steyf de yeğeni için görme umudu doğmasından mutluluk duyduğunu dile getirerek, desteklerinden dolayı İHH'ya teşekkür etti.