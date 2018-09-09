Savaş mağduru kuzenler şifayı Türkiye'de buldu - ANKARA Haberi
- Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi yazısı - Savaş mağduru kuzenlerden görüntü - Nakil bekleyen Ayşe Gaib'in konuşması - Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Böbrek Nakli Merkezi Sorumlu Uzmanı Op. Dr. Erkan Ölçücüoğlu ile röportajSavaş mağduru kuzenler şifayı Türkiye'de buldu - Irak'taki savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve "kronik böbrek yetmezliği" teşhisi konulan Türkmen kuzenlerden biri başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu, diğeri teyzesinden yapılacak nakille diyalizden kurtulacak olmanın mutluluğunu yaşıyor - Ayşe Gaib: "Irak'ta nakil masrafları çok fazlaydı, operasyonun başarı şansı da belli değildi. Bu yüzden Türkiye'de nakil olmaya karar verdik" - Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Op. Dr. Erkan Ölçücüoğlu: - "Başarılı bir nakil gerçekleşti, bundan sonra hijyene daha fazla dikkat etmeleri gerekiyor"ANKARA (AA) - MEHMET KARA - Irak'taki savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve "kronik böbrek yetmezliği" teşhisi konulan Türkmen kuzenlerden biri başarılı ameliyatla sağlığına kavuşurken, diğeri nakil ameliyatı gününü heyecanla bekliyor.Kerkük'ten 4 yıl önce aileleriyle Türkiye'ye gelen ve Ankara 'ya yerleşen 27 yaşındaki Garibe Vaadsihu ve Ayşe Gaib'e geçen yıl "kronik böbrek yetmezliği" tanısı konuldu.Rahatsızlıkları nedeniyle diyaliz sürecine giren kuzenlerden Vaadsihu, annesinden alınan böbrekle sağlığına kavuştu.Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen nakil sonrası sağlığına kavuşan Garibe Vaadsihu'ya, nakil olmayı bekleyen kuzeni destek oluyor.Iraklı Türkmen kuzenler, Türkiye'ye geldikten sonra yaşadıklarını ve ameliyat sürecini AA muhabirine anlattı.Annesinin böbreğiyle sağlığına kavuştuğunu ve diyalize girmekten kurtulduğunu ifade eden Garibe Vaadsihu, ameliyatı gerçekleştiren doktorlara teşekkür etti.Nakil bekleyen Ayşe Gaib'e, "Irak'ta nakil masrafları çok fazlaydı, operasyonun başarı şansı da belli değildi. Bu yüzden Türkiye'de nakil olmaya karar verdik. Bizimle çok ilgilendiler, doktorlara minnettarız."Teyzesi ile dokuları uyuştuğunu ifade eden Ayşe, yakın zamanda kendisine de nakil yapılacağını anlattı. - "Başarılı bir nakil gerçekleşti"Garibe'nin ameliyatını gerçekleştiren Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Böbrek Nakli Merkezi Sorumlu Uzmanı Op. Dr. Erkan Ölçücüoğlu da savaş mağduru bir aileyi sağlığına kavuşturmanın kendisi için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu dile getirdi.Ölçücüoğlu, Irak'ta yaşanan savaştan dolayı Türkiye'ye sığınan Türkmenlerin ve tüm savaş mağdurlarının burada en güzel şekilde ağırlandıklarına işaret ederek, "Ülkemiz gelenlere kapıları sonuna kadar açtı, onlara sahip çıktı. Sonra hekim olarak sağlıkları üzerimize tevdi edildi. Biz de kabul ettik." ifadelerini kullandı.Iraklı kuzenlerin Türkiye'ye 4 yıl önce geldiğini ve "kronik böbrek yetmezliği" teşhisi konulduktan sonra hastaneye başvurduklarını aktaran Ölçücüoğlu, Garibe'nin annesinin dokularının uyumlu olması sayesinde başarılı bir ameliyat gerçekleştirdiklerini söyledi.
Ölçücüoğlu, gelecek hafta ameliyat edilecek Ayşe'ye de teyzesinden böbrek nakledileceğini belirtti. Nakli başarıyla gerçekleştirilen ve kuzenine de bu konuda cesaret ve destek veren Garibe'nin normal bir yaşam süreceğini aktaran Ölçücüoğlu, "Başarılı bir nakil gerçekleşti, bundan sonra hijyene daha fazla dikkat etmeleri gerekiyor. Böbreğin reddedilmemesi için de ilaçların düzenli alınması gerekiyor. Dışarı çıkabilir, diğer aktiviteler ve ağır olmamak kaydıyla iş hayatına katılabilir. Diyet kısıtlaması çoğu zaman uygulamıyoruz. Ama her sağlıklı insanın yiyebileceği kadar yemesini ve dikkat etmesini istiyoruz. " şeklinde konuştu. - "Sağlık alanında öndeyiz"Ölçücüoğlu, Türkiye'nin sadece savaş mağdurları için değil sağlık alanında örnek teşkil ettiğini belirtti. Türkiye'nin özellikle nakillerde teknik altyapı ve uzman tecrübesi olarak çok ilerde olduğuna dikkati çeken Ölçücüoğlu, şu bilgileri verdi:"Ülkemiz sağlık alanında gerçekten çok ileride. Coğrafyamızda ve hatta Avrupa'ya göre birçok nakil ameliyatında çok öndeyiz. Böbrek, karaciğer, akciğer naklini örnek gösterebiliriz. Tercih edilmemizin nedeni başarılı bir geçmişimizin ülkemizin iyi bir sağlık merkezi üssü olması. Oradaki koşullar bize göre geri. Oraların geride kalmasının nedeni tabii ki savaş. Savaşın olduğu yerde bir şeyler üretilmesi çok zor. Bu hastanede, 42 yıldır böbrek nakli ameliyatı yapılıyor. Bu az bir süre değil. Nihayetinde onun bir birikimi ve özgüveni var."