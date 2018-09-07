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07 Eylül 2018 Cuma günü yayınlandı
Sarıkamış'ta doktorun darbedildiği iddiası - KARS

Sarıkamış'ta doktorun darbedildiği iddiası - KARS

- Sağlık - Sen üyelerinin toplanması - Sağlık - Sen Kars Şube Başkanı Hasan Yazıcı'nın konuşması - Kars Harakani Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mutlu Şahin'in konuşması Sarıkamış'ta doktorun darbedildiği iddiasıKARS (AA) - Kars 'ta Sağlık - Sen üyeleri ve sağlık çalışanları, Sarıkamış Devlet Hastanesinde bir doktorun hastası tarafından darbedildiğini belirterek duruma tepki gösterdi. Kars Harakani Devlet Hastanesi önünde toplanan sendika üyeleri ve sağlık çalışanları, Sarıkamış Devlet Hastanesinde çalışan Dr. Erhan Okay'ın, dün görevi başındayken alkollü hastası tarafından saldırıya uğradığı ve burnunun kırıldığını belirterek olayı kınadı.Sağlık - Sen Kars Şube Başkanı Hasan Yazıcı, yaptığı konuşmada, şifa dağıtan kurumlarda şiddetin kirli gölgesini hissetmek istemediklerini söyledi.

Şiddetin önlenmesine yönelik tutuklama ve ağır cezaların alınması gibi yasal düzenlemeler getirilmesi gerektiğini ifade eden Yazıcı, "Sağlıkta şiddeti doğuran sorunları çok boyutlu bir mücadele ile ortadan kaldırmadan şiddeti önlemek mümkün gözükmüyor." dedi.
Yazıcı, sağlık çalışanlarına yönelik her türlü şiddeti kınadıklarını belirterek, "Şiddet konusu başlı başına bir mesele ama sağlıkta daha fazla şiddet var. Bu anlamda Bakanlığımızla ortak politikalar ürettik ve güvenlik tedbirleri artırıldı, hukuki destek verilmeye başlandı." diye konuştu.
- "Vatandaşlarımız mağdur oluyor" Kars Harakani Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mutlu Şahin de şiddet olaylarını kınayarak, "Bu tür şiddet olaylarının kimseye bir faydası yok. Bunun zararları hastamıza ve yakınlarımıza dönüyor. Sarıkamış'ta hekimimiz darbedildiği için o alanda aksamalar oluyor. Yine vatandaşlarımız mağdur oluyor. Bu olaylar kimseye fayda getirmediği gibi sağlık çalışanlarımızın moral ve motivasyonunu, hekim - hasta güvenini sarsıyor." dedi.
Şahin, bu tür olayların yaşanmaması için caydırıcı önlemlerin alınması gerektiğini sözlerine ekledi.

Politika Yasal Düzenleme Kirli Göl Sağlık Çalışanları Saldırı 

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