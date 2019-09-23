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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Sahillerin ATV motorlu 112 Acil Servis ekibi hayat kurtarıyor - MUĞLA İzle

Sahillerin ATV motorlu 112 Acil Servis ekibi hayat kurtarıyor - MUĞLA İzle

- ATV motorlu 112 Acil Servis ekiplerinin hazırlıkları - ATV motorlu 112 Acil Servis ekibine anons gelmesi - Ekibin ATV ile vakaya gidişi - Ekibin yaralıya müdahalesi - İstasyon sorumlusu Uğur Erkuş ile röportaj - İngiliz turist Jöhn Burt ile röportaj - Adile Burt ile röportaj - Yalçın Coşkun ile röportajSahillerin ATV motorlu 112 Acil Servis ekibi hayat kurtarıyor - Muğla 'nın Fethiye ilçesinde ATV motorlu 112 Acil Servis ekibi, özellikle turizm sezonu boyunca ambulansların giremediği sahillere hızla ulaşarak yardım isteyenlerin imdadına yetişiyor - İstasyon sorumlusu Uğur Erkuş: - "Ekip, plajda oluşan güneş çarpması, boğulma, alerji gibi olaylara kısa sürede müdahale edilmesi için kuruldu" - "Ekip tarafından ambulans ulaşana kadar hastaya ilk müdahale yapılıyor, hastaneye nakil için hazırlanıyor. Türkiye'de tek olma özelliğine sahip ekip, çok iyi hizmet veriyor"MUĞLA (AA) - ALİ RIZA AKKIR - Muğla 'nın Fethiye ilçesinde ATV motorlu 112 Acil Servis ekibi, sahilde yaptıkları ilk müdahalelerle hayat kurtarıyor.Sağlık Bakanlığınca bölgenin coğrafi koşulları dikkate alınarak gönderilen ATV'yi kullanan sağlık ekibi, denizdeki boğulma ve yaralanma vakalarında hastaların imdadına yetişiyor.İlçenin turistik Ölüdeniz Mahallesi'nde konuşlanan ve turizm sezonunda faaliyete geçen 18 kişiden oluşan ekip, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden gelen ihbarla harekete geçiyor.Özellikle ambulansın gidemediği kumsaldan hızla olay yerine ulaşan ekipler, mücadeleleriyle bölgedeki yerli ve yabancı turistlerin de takdirini topluyor.İstasyon sorumlusu Uğur Erkuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ölüdeniz ATV ekibinin 2012'den bu yana yılın altı ayında aktif olarak çalıştığını söyledi.

İstasyonun turizm sezonu boyunca özellikle bölgedeki yerli ve yabancı turistlere hizmet verdiğini ifade eden Erkuş, "Ekip, plajda oluşan güneş çarpması, boğulma, alerji gibi olaylara kısa sürede müdahale edilmesi için kuruldu. Bölge yazın çok yoğun olduğu için özellikle sahildeki vakalara ambulansın ulaşması güç oluyor. Ekip tarafından ambulans ulaşana kadar hastaya ilk müdahale yapılıyor ve hastaneye nakil için hazırlanıyor. Türkiye'de tek olma özelliğine sahip ekip çok iyi hizmet veriyor." diye konuştu.
Ekibin, yılda yaklaşık 450 vakaya müdahale ettiğine değinen Erkuş, bölgedeki plajlar ve otellerdeki vakalara ulaşım süresinin iki dakikayı aşmadığını bildirdi.Bakanlık ortalamasında bu sürenin çok iyi olduğuna dikkati çeken Erkuş, "Görevli personel hızlıca hastaya ulaşıyor ve müdahale ediyor. Bir ambulansta bulunan tüm malzemeler minimalize edilmiş halde ATV'de de mevcut. ATV'de bulunan 4 çeker özelliğiyle kumdan, deniz kenarına kadar çok rahat ulaşabiliyor. Özellikle insanların kalabalık olduğu, ambulansın giremediği yerlerde ATV ekibi daha hızlı ilerliyor. Hızlı ulaşım ve müdahale hayat kurtarıyor." ifadelerini kullandı. - Ekip, güven veriyorİngiliz turist Jöhn Burt, ATV ile sağlık hizmetinin çok güzel olduğunu, Ölüdeniz'de denize paraşüt indiğinde ya da boğulma olaylarında hızlı müdahalenin yapıldığını kaydetti.
Adile Burt ise bölgedeki ATV sağlık servisi dolayısıyla tatildeyken kendisini rahat hissettiğini söyledi.

Ölüdeniz'de yaşayan Yalçın Coşkun da sahile araç ya da ambulans girişinin zor olduğunu, herhangi bir sorun olduğunda ATV ekibinin birkaç dakikada olay yerine gelerek müdahalede bulunduğunu dile getirdi.Coşkun, ATV ekibiyle insanların kendisini güvende hissettiğini belirtti.

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