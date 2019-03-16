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16 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Sağlıklı yaşam için yürüdüler - GAZİANTEP

Sağlıklı yaşam için yürüdüler - GAZİANTEP

- İslahiye Toplum Sağlığı Merkezi önü ve sağlık çalışanlarından görüntüler - Ellerinde dövizlerle cadde üzerinde yürüyüşten görüntüler - Sağlık çalışanlarının slogan atmaları - Demokrasi Meydanı'nda Kaymakam Muhammed Lütfi Kotan ve İslahiye Toplum Sağlığı Merkezi Müdürü Dr. Ayhan Gülşen ile röportaj - Broşür ve tişört dağıtımıSağlıklı yaşam için yürüdülerGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'in İslahiye ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi çalışanları, sigarasız ve sağlıklı yaşama dikkat çekmek için yürüyüş yaptı.İslahiye Toplum Sağlığı Merkezi çalışanları, Merkez Müdürü Dr. Ayhan Gülşen ve Kaymakam Muhammed Lütfi Kotan'la birlikte yürüdü.Çamlıca Mahallesi'ndeki merkez önünden hareket eden sağlık çalışanları, cadde üzerinde ellerinde dövizlerle, "Sağlık için harekete geç", "Sigarayı bırak harekete geç" sloganları atarak Demokrasi Meydanı'na geldi.Çalışanlar, vatandaşları sigarayı bırakmaya ve sağlıklı yaşam için kendileriyle yürümeye davet etti, halka tişört ve broşür dağıttı.
Kaymakam Kotan, etkinliğin, İlçe Sağlık Müdürlüğünce farkındalık yaratmak için düzenlendiğini belirterek, "Tüm vatandaşlarımızı sigarayı bırakmaya ve günlük en az yarım saat yürümeye davet ediyoruz." dedi.
Dr. Gülşen de sigara kullanılmadığında, ya da bırakıldığında akciğer hastalıklarına karşı vücudun daha dirençli, hastalıklara yakalanma ihtimalinin daha az olacağını söyledi.

Günde en az on bin adım, ya da 20 dakika yürümenin sağlık için faydalı olduğunu belirten Gülşen, "Sağlık için yürü, hareket et. Sigarayı bırak' diyoruz." diye konuştu.

Farkındalık Sağlıklı Yaşam Sağlık Çalışanları Harekete Geç Farkındalık Yaratma 

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